Son dakika | Rekabet Kurulu'ndan Facebook ve Whatsapp için flaş karar!

Son dakika... Rekabet Kurulunca Facebook ve Whatsapp'a 346,7 milyon lira idari para cezası verilmesine karar verdi.

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
YAYINLAMA
Google News
Son dakika | Rekabet Kurulu'ndan Facebook ve Whatsapp için flaş karar!

Son dakika... Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan kararda Meta Platforms, Inc. (Eski unvanı Facebook Inc.), Meta Platforms Ireland Limited (Eski unvanı Facebook Ireland Limited), WhatsApp LLC ile Madoka Turkey Bilişim Hizmetleri Ltd. Şti.’nin 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 6. maddesini ihlal ettikleri iddiasına yönelik olarak yürütülen soruşturmanın tamamlandığı kaydedildi.

Son dakika | Rekabet Kurulu'ndan Facebook ve Whatsapp için flaş karar!

Kararın devamında şu ifadelere yer verildi:

"20.10.2022 tarihinde Rekabet Kurulunca dosyanın müzakeresi sonucunda; FACEBOOK’un temel hizmetler olarak adlandırılan Facebook, Instagram ve WhatsApp hizmetlerinden topladığı verileri birleştirmek suretiyle kişisel amaçlı sosyal ağ hizmetleri ile çevrim içi görüntülü reklamcılık pazarlarında faaliyet gösteren rakiplerinin faaliyetlerini zorlaştırmak ve pazara giriş engeli yaratmak suretiyle rekabetin bozulmasına yol açtığına ve 4054 sayılı Kanun’un 6. maddesini ihlal ettiğine, dolayısıyla adı geçen teşebbüse idari para cezası verilmesine karar verildi."

Son dakika | Rekabet Kurulu'ndan Facebook ve Whatsapp için flaş karar!

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
TSK aleyhine söylemlerde bulunmuştu! TTB Başkanı Fidancı hakkında flaş karar: Gözaltına alındı!
TSK aleyhine söylemlerde bulunmuştu! TTB Başkanı Fidancı hakkında flaş karar: Gözaltına alındı!
Bakan Kurum: "Vatandaşlara müşterek ve müstakil parsellerde hem teknik hem hukuki desteği vereceğiz"
Bakan Kurum: "Vatandaşlara müşterek ve müstakil parsellerde hem teknik hem hukuki desteği vereceğiz"
Yer yerinden oynadı! Filipinler 6.7 büyüklüğünde deprem ile sallandı!
Yer yerinden oynadı! Filipinler 6.7 büyüklüğünde deprem ile sallandı!
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: "Dünyanın İslam’a ihtiyacı var"
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: "Dünyanın İslam’a ihtiyacı var"
Son Haberler
Son dakika | Rekabet Kurulu'ndan Facebook ve Whatsapp için flaş karar!
Son dakika | Rekabet Kurulu'ndan Facebook ve Whatsapp için flaş karar!
Son seçim anketinin sonuçları yayımlandı! Bu pazar cumhurbaşkanlığı seçim olsa bakın kim kazanıyor...
Son seçim anketinin sonuçları yayımlandı! Bu pazar cumhurbaşkanlığı seçim olsa bakın kim kazanıyor...
Bugün kimin maçı var 26 Ekim 2022 Çarşamba? Hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte günün maç programı
Bugün kimin maçı var 26 Ekim 2022 Çarşamba? Hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte günün maç programı
Dolar ne kadar oldu? Euro kaç TL? 26 Ekim 2022 Çarşamba güncel döviz kurları...
Dolar ne kadar oldu? Euro kaç TL? 26 Ekim 2022 Çarşamba güncel döviz kurları...
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Gizli ya da açık hiçbir ambargo Türkiye'yi başarı hikayesini yazmaktan alıkoyamıyor"
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Gizli ya da açık hiçbir ambargo Türkiye'yi başarı hikayesini yazmaktan alıkoyamıyor"
Sansür yasası ile ilgili konuşan Bakan Soylu: "Daha katısı Almanya’da var, Fransa’da var"
Sansür yasası ile ilgili konuşan Bakan Soylu: "Daha katısı Almanya’da var, Fransa’da var"
Çok Okunanlar
Yatağında ölü bulunmuştu! 17 yaşındaki genç kızın ölümünde yeni gelişme: Gözaltına alındılar!
Yatağında ölü bulunmuştu! 17 yaşındaki genç kızın ölümünde yeni gelişme: Gözaltına alındılar!
Tüm köylü seferber olmuş 54 yaşındaki kadını arıyordu! Kayıp kadının bulunduğu yer tüylerinizi ürpertecek!
Tüm köylü seferber olmuş 54 yaşındaki kadını arıyordu! Kayıp kadının bulunduğu yer tüylerinizi ürpertecek!
26 Ekim 2022 günlük burç yorumları | Aslan, vaktini sana iyi gelene harca, Oğlak, sorunlarına çözüm ara!
26 Ekim 2022 günlük burç yorumları | Aslan, vaktini sana iyi gelene harca, Oğlak, sorunlarına çözüm ara!
26 Ekim 2022 Çarşamba hava durumu: Sıcak havanın tadını çıkarın!
26 Ekim 2022 Çarşamba hava durumu: Sıcak havanın tadını çıkarın!
Sözlerine katlanamadılar! CHP'liler, Başkan Şadi Yazıcı'ya saldırdı!
Sözlerine katlanamadılar! CHP'liler, Başkan Şadi Yazıcı'ya saldırdı!
Son dakika | Sosyal konut projesinde ilk temeller atıldı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar...
Son dakika | Sosyal konut projesinde ilk temeller atıldı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar...
Yorumlananlar
İbrahim Tatlıses'ten Ahmet Eşref Fakıbaba çıkışı: "Gerçek yüzünü Türkiye kamuoyuna anlatacağım "
İbrahim Tatlıses'ten Ahmet Eşref Fakıbaba çıkışı: "Gerçek yüzünü Türkiye kamuoyuna anlatacağım "
Nuray Sayarı ile haftalık burç yorumları 24- 30 Ekim 2022 | Akrep sevmeye doyamayacak, başak başkalarının işine burnunu sokma!
Nuray Sayarı ile haftalık burç yorumları 24- 30 Ekim 2022 | Akrep sevmeye doyamayacak, başak başkalarının işine burnunu sokma!
Antalya'da 17 yaşındaki öğrenci, gece yarısı gittiği öğretmeninin evinde hayatını kaybetti! Gencin ölümü şüpheli bulundu!
Antalya'da 17 yaşındaki öğrenci, gece yarısı gittiği öğretmeninin evinde hayatını kaybetti! Gencin ölümü şüpheli bulundu!
Ahmet Hakan'dan gündemi değiştirecek yazı: " 'Altılı Masa' yerine 'Beşli Masa' diyebiliriz"
Ahmet Hakan'dan gündemi değiştirecek yazı: " 'Altılı Masa' yerine 'Beşli Masa' diyebiliriz"