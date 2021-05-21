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  3. SON DAKİKA! Rekabet Kurumu'ndan Whatsapp açıklaması: Hiçbir kullanıcı açısından yürürlüğe girmeyecek!

SON DAKİKA! Rekabet Kurumu'ndan Whatsapp açıklaması: Hiçbir kullanıcı açısından yürürlüğe girmeyecek!

Son dakika haberi...  Rekabet Kurumu, WhatsApp'ın gizlilik sözleşmesine ilişkin yaptığı bilgilendirmeyi paylaşarak sözleşmenin Türkiye'de, onaylayanlar dahil hiçbir kullanıcı açısından yürürlüğe girmeyeceğini duyurdu.

SON DAKİKA! Rekabet Kurumu'ndan Whatsapp açıklaması: Hiçbir kullanıcı açısından yürürlüğe girmeyecek!

Son dakika haberi... Rekabet Kurumu yetkililerince, Whatsapp'ın birçok ülkeyle birlikte Türkiye'de de yürürlüğe sokmak istediği, tepkilere neden olan 'Gizlilik Sözleşmesi' açıklamasında, WhatsApp'ın veri paylaşımını içeren kullanım koşullarının ve gizlilik ilkesinin güncellenmesi, bunların kullanıcılar tarafından onaylanmasının istenmesi sonrasında 11 Ocak tarihinde söz konusu güncellemeye ilişkin geçici tedbir kararı alındığı hatırlatıldı.

ONAYLAYAN KULLANICILAR DA DAHİL

Açıklamada, WhatsApp tarafından planlanan güncellemenin, küresel çapta, 15 Mayıs 2021 tarihine kadar ertelendiği belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

SON DAKİKA! Rekabet Kurumu'ndan Whatsapp açıklaması: Hiçbir kullanıcı açısından yürürlüğe girmeyecek!

"Rekabet Kurumu tarafından alınan tedbir kararı ve yapılan incelemeler sonrasında WhatsApp tarafından veri paylaşımını içeren söz konusu güncellemenin, onaylayan kullanıcılar dâhil olmak üzere, Türkiye’deki hiçbir kullanıcı açısından yürürlüğe girmeyeceği tarafımıza bildirilmiştir."

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü
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