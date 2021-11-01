Son dakika | Resmen açıklandı! Taylan Antalyalı 4 yıl daha Galatasaray'da
Son dakika haberi... Süper Lig'de transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray, Taylan Antalyalı ile 4 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.
Son dakika haberi.. Süper Lig'de transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın sosyal medya hesabından flaş bir açıklamada bulunuldu.
Sarı Kırmızılı kulüp, Taylan Antalyalı ile 4 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.
"4 YIL DAHA ARAMIZDA"
Galatasaray'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadeye yer verildi:
"Taylan Antalyalı 4 yıl daha Galatasarayımızda!"