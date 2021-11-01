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  4. Son dakika | Resmen açıklandı! Taylan Antalyalı 4 yıl daha Galatasaray'da

Son dakika | Resmen açıklandı! Taylan Antalyalı 4 yıl daha Galatasaray'da

Son dakika haberi... Süper Lig'de transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray, Taylan Antalyalı ile 4 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Son dakika | Resmen açıklandı! Taylan Antalyalı 4 yıl daha Galatasaray'da

Son dakika haberi.. Süper Lig'de transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın sosyal medya hesabından flaş bir açıklamada bulunuldu.

Sarı Kırmızılı kulüp, Taylan Antalyalı ile 4 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

"4 YIL DAHA ARAMIZDA"

Galatasaray'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadeye yer verildi:

"Taylan Antalyalı  4 yıl daha Galatasarayımızda!"

Resmen açıklandı! Taylan Antalyalı 4 yıl daha Galatasaray'da

Resmen açıklandı! Taylan Antalyalı 4 yıl daha Galatasaray'da

Resmen açıklandı! Taylan Antalyalı 4 yıl daha Galatasaray'da

Resmen açıklandı! Taylan Antalyalı 4 yıl daha Galatasaray'da

Berkem Temizel
Gece Editörü
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