Son dakika | Resmen duyuruldu: VavaCars Fatih Karagümrük'te Volkan Demirel dönemi

İtalyan teknik direktör Francesco Farioli ile yollarını ayıran VavaCars Fatih Karagümrük'tün yeni teknik sorumlusu belli oldu. Kırmızı-siyahlı kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada," Türk futbolunun önemli isimlerinden, eski milli futbolcu Volkan Demirel ile teknik sorumlu pozisyonu için 2,5 yıllık sözleşme imzaladık. Volkan Demirel’e ve ekibine başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

Fenerbahçe'de yardımcı antrenör olarak Erol Bulut, Ersun Yanal ve Emre Belözoğlu ile çalışan Volkan Demirel, ilk kez teknik direktör olarak görev yapacak. Volkan Demirel son olarak yayıncı kuruluş BeIN Sports'ta yorumculuk yapıyordu.