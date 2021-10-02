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  3. Son dakika |Resmi açıklama geldi! Medipol Başakşehir'de Aykut Kocaman'ın istifası kabul edildi

Son dakika |Resmi açıklama geldi! Medipol Başakşehir'de Aykut Kocaman'ın istifası kabul edildi

Son dakika... Medipol Başakşehir Kulübü, Teknik Direktör Aykut Kocaman'ın istifasının kabul edildiğini açıkladı.

Son dakika |Resmi açıklama geldi! Medipol Başakşehir'de Aykut Kocaman'ın istifası kabul edildi

Medipol Başakşehir Kulübü'nün resmi internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada, Süper Lig’in 8. haftasında oynanan VavaCars Fatih Karagümrük maçın ardından teknik direktörümüz Aykut Kocaman, Yönetim Kuruluna istifasını sunduğu ifade edilerek," Yönetim Kurulumuzun yapmış olduğu değerlendirme sonrasında Aykut Kocaman’ın istifası kabul edilmiştir." denildi.

SON DAKİKA! Süper Lig'de ayrılık

Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

"Türk futbolunun en değerli teknik adamlarından biri olan Aykut Kocaman, geçen sezon zor zamanda takımımızın başına geçerek önemli bir sorumluluk üstlenmişti.

Birlikte çalışmaktan büyük mutluluk duyduğumuz Aykut Kocaman’a bugüne kadar kulübümüze vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz."

BAŞAKŞEHİR'İN BU SEZON PERFORMANSI BEKLENTİLERİN ALTINDA KALDI

Öte yandan Aykut Kocaman'ın başında olduğu Başakşehir, bu sezon çıktığı 8 maçta 2 galibiyet elde etti, 6 maçta ise rakiplerine yenildi. İstanbul temsilcisi bu maçlarda 8 gol atarken kalesinde 10 gol gördü. 

Tayfun Altuntaş
Editör
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