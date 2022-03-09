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Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan yağ krizini çözdü! Gemiler yola çıktı!

Son dakika! Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüşmeleri esnasında Yeisk Limanı'nda bekleyen gemileri işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, gemilerin harekete geçmesini sağladı. 6099 ton ayçiçek yağı yüklü gemi Kerch kanalını geçerek seyre başladı,

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan yağ krizini çözdü! Gemiler yola çıktı!

Son dakika haberi... Geçtiğimiz günlerde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesi yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya'nın Yeisk Limanı'nda bekleyen yağ yüklü gemilerin geçişi konusunda Putin'e isteklerini dile getirmiş ve Rus liderden geçiş için onay almıştı. O gemiler harekete geçti. Denizcilik Genel Müdürlüğü 6099 ton ayçiçek yağı yüklü geminin harekete geçtiğini ve 15 Mart'ta Türkiye'de olmasını beklediklerini açıkladı.

DGM'den yapılan açıklamada "Rusya'nın Yeisk Limanı'nda bekleyen 6099 ton ayçiçek yağı yüklü gemi Kerch kanalını geçerek seyre başladı, 15 Mart'ta Mersin'de olması beklenmektedir. Ayçiçek yağı yüklü diğer 3 gemi ise Rostov Limanı'ndan kalkış yapmış olup 17 Mart'ta ülkemize varmaları planlanmaktadır." ifadelerine yer verildi.

Ayrıntılar geliyor...

Bölge Gündem Editör Ekibi
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