Son dakika| Resmi Gazetede yayımlandı! Araç satışlarında 24-60 ay taksit yapılabilecek

16 Mart 2021 Tarihli ve 31425 Sayılı Resmi Gazete'de yer alan Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik'e göre araç satışlarında taksit dönemi başlıyor.

DEĞERE GÖRE TAKSİT SAYISI

Buna göre değerli 120 bin TL ve altında olan taşıt satışlarında 60 ay, değeri 120 bin TL'nin üzerinde olan 300 bin TL'yi geçmeyen araç satışlarında 48 ay taksit uygulanabilecek.

Öte yandan değeri 300 bin TL'nin üzerinde, 750 bin TL'nin üzerinde olmayan araç satışlarında 24 ay taksit uygulanabilecek.

Söz konusu yönetmelik bugünden itibaren yürürlüğe girdi.

Değer Taksit Sayısı

120 bin ve altı 60 ay taksit

1200 bin - 300 bin 48 ay taksit

300 bin-750 bin TL 24 ay taksit