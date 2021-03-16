Son dakika| Resmi Gazetede yayımlandı! Araç satışlarında 24-60 ay taksit yapılabilecek
Son dakika haberi... Ticaret Bakanlığının Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmeliğine göre otomobil satışlarında değere göre 24-60 ay arasında taksit yapılabilecek. Buna göre değeri 120 bin ile 300 bin TL arasında olan araçlar 48 taksitle satılabilecek.
16 Mart 2021 Tarihli ve 31425 Sayılı Resmi Gazete'de yer alan Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik'e göre araç satışlarında taksit dönemi başlıyor.
DEĞERE GÖRE TAKSİT SAYISI
Buna göre değerli 120 bin TL ve altında olan taşıt satışlarında 60 ay, değeri 120 bin TL'nin üzerinde olan 300 bin TL'yi geçmeyen araç satışlarında 48 ay taksit uygulanabilecek.
Öte yandan değeri 300 bin TL'nin üzerinde, 750 bin TL'nin üzerinde olmayan araç satışlarında 24 ay taksit uygulanabilecek.
Söz konusu yönetmelik bugünden itibaren yürürlüğe girdi.
Değer Taksit Sayısı
120 bin ve altı 60 ay taksit
1200 bin - 300 bin 48 ay taksit
300 bin-750 bin TL 24 ay taksit