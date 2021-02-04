SON DAKİKA! Resmi Gazete'de yayımlandı: Esnafın kredi borcu ertelendi!

Son dakika haberi... Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüste en çok zarar gören çalışanlardan biri olan esnafa yönelik, Halkbank tarafından verilen Hazine ve Maliye Bakanlığı destekli düşük faizli kredilerin 1 Ocak ve 30 Haziran tarihleri arasında yapılacak geri ödemeleri Cumhurbaşkanı Kararı ile ertelendi.

Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile ilgili 6 aylık dönemde vadesi dolacak olan ve kararın yürürlüğe girdiği tarih itibariyle itfa edilemeyen krediler başvuru şartı olmaksızın taksit vadesinde ilgili mevzuata göre faiz tahakkuk ettirilerek taksit vadesinden itibaren kredi itfa tablosunda belirlenen taksit sayısı değiştirilmeksizin kalan vadeye yayılarak ertelenecek.

ÇALIŞAN SAYISI AZALANLAR YARARLANAMAYACAK

Bununla birlikte, karar kapsamında kredisi ertelenen esnaf ve sanatkârdan erteleme dönemi boyunca çalışan sayısını azaltmayacağına dair taahhütname alınacak. Çalışan sayısında erteleme dönemi boyunca azalma tespit edilen esnaf ve sanatkârlar erteleme kapsamından çıkarılacak.