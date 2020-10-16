Son dakika |Reuters duyurdu! S-400'lerin füze atışı yapıldı

Türkiye'nin 2,5 milyar dolar ücret ödeyerek Rusya'dan aldığı S-400 hava savunma sistemleriyle ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Reuters haber ajansının geçtiği habere göre Ankara'dan Sinop'a götürülen füzelerin ilk denemeleri yapıldı. . Reuters, Sinop’ta çekilen bir videonun ellerine ulaştığını ve füze ateşlendikten sonra gökyüzünde dumanların görüldüğünü duyurdu.

S-400'LER SİNOP'A NAKLEDİLMİŞTİ

Türkiye, hafta başında 16-17 Ekim tarihlerinde geçerli olmak üzere Karadeniz üzerinde füze atışı yapacağı gerekçesiyle Havacılara Bilgi Notu (NOTAM) ve atış tatbikatı için de Navtex (denizcilik duyurusu) mesajı yayımlamıştı.

Öte yandan geçtiğimiz hafta S-400 hava savunma sistemleri Ankara'dan Sinop'a getirilmişti.

TÜRKİYE NEDEN S-400 ALIYOR?

ABD'nin, müttefiki Türkiye'nin Patriot füze savunma sistemi talebine olumlu yanıt vermemesi üzerine Ankara, farklı alternatiflere yönelerek, Rusya'nın cazip teklifini değerlendirdi ve S-400 hava savunma sistemini satın alma kararı verdi.

Suriye savaşı başta olmak üzere güvenlik ihtiyacı gün geçtikçe artan ve hava sahası tehditlere açık hale gelen Türkiye, NATO müttefiklerince de desteklenmemesi nedeniyle kendi hava savunma sistemlerini oluşturmaya yöneldi.

Türkiye'nin Rusya'dan teslim almaya hazırlandığı günümüzün önemli askeri teknolojilerin başında gelen S-400 hava savunma sistemi, teknik özellikler, teknoloji transferi ve ortak üretim açısından rakiplerine göre ön plana çıkıyor.

Rusya'dan S-400 hava savunma sistemlerini teslim almaya hazırlanan Türkiye, ulusal güvenliği doğrultusunda bu sistemleri satın alarak hava sahasını olası tehditlerden korumayı amaçlıyor.