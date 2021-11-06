Son dakika! Rıdvan Dilmen açıkladı! Halis Özkahya istifasını TFF'ye sundu!

Son dakika haberi... Geçtiğimiz günlerde Süper Lig'in 12. haftasında oynanan Gaziantep FK - Kayserispor maçını yöneten Halis Özkahya, eşi benzerine rastlanmamış bir karara imza atmıştı. Maçı erken bitiren Özkahya, takımları soyunma odasına göndermişti. Daha sonra hatalı kararının farkına varan deneyimli hakem oyuncuları yeniden sahaya çağırarak kalan 4 dakikayı da oynattı. Bu olayın ardından Özkahya'nın istifası yazısını TFF'ye ilettiği iddia edildi.

İSTİFASINI SUNDU

Rıdvan Dilmen'in TRT Spor ekranlarında dile getirdiği iddiaya göre yaptığı hatadan dolayı üzgün olan ve son dönemlerde kendisine yönelik eleştirileri haklı bulan Halis Özkahya, hakemliği bırakmak istediğini dile getirdi ve istifasını sundu. TFF yetkililerinin ise bu karara ne şekilde yanıt vereceği merak ediliyor.

SÖZLEŞME İPTALİ İSTENMİŞTİ

Öte yandan geçtiğimiz günlerde toplanan ve flaş bir karar alarak Süper Lig'de profesyonel sözleşmesi bulunan bazı hakemlerin sözleşme iptalini isteyen Kulüpler Birliği, bu hakemlerin içerisinde Halis Özkahya'ya da yer vermişti. Son dönemlerde eleştirilen hakemler arasında yer alan Özkahya'nın istifa kararında bu olayın da etkisinin olduğu düşünülüyor.

NELER YAŞANDI?

Gaziantep FK - Kayserispor müsabakasının ilave süresine 9 dakika eklendi. Ancak karşlaşma 94.15'te bitirildi. Ardndan iki takım futbolcuları soyunma odasına gitti. Ancak hata fark edilince bir süre sonra takımlar yeniden sahaya çağrıldı.

Gaziantep FK - Kasımpaşa futbolcuları 4 dakikanın tekrar oynanacağı maç için kısa bir süre yeniden ısındı. 4 dakika ilave süre tekrar oynandı ve sonrasında müsabaka birdi.

DAHA ÖNCE DE BENZER HATA YAPMIŞTI

2017 yılında da benzer karara imza atan Özkahya, Başakşehir ile Osmanlıspor arasında oynanan ve +4 ilave süre gösterilen müsabakayı 93.08'te bitirmişti.