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  3. Son dakika | Rize'de öğrenci yurdunda yangın: Öğrenciler tahliye edildi

Son dakika | Rize'de öğrenci yurdunda yangın: Öğrenciler tahliye edildi

Son dakika... Olay bugün akşam saatlerinde Rize'de meydana geldi. Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesi arkasında bulunan Kredi ve Yurt Kurumlarına bağlı öğrenci yurdunun çatısında yangın çıktı.

Son dakika | Rize'de öğrenci yurdunda yangın: Öğrenciler tahliye edildi

Son dakika... Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesi arkasında bulunan Kredi ve Yurt Kurumlarına bağlı öğrenci yurdunda bugün henüz bilinmeyen bir nedenden ötürü yangın çıktı.

Rize Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahalede bulunurken öğrenciler ise yurttan tahliye edildi.

Rüzgar dolayısıyla yangının hastaneye sıçraması engellenmeye çalışılıyor.

Ayrıntılar geliyor...

 

Berkem Temizel
Gece Editörü
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