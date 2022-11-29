Rize'den Bartın'a giden yolcu otobüsü devrildi! Çok sayıda yaralı var!

SON DAKİKA! Bartın'da bir yolcu otobüsünün kontrolden çıkarak devrilmesi sonrasında olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. İlk belirlemelere göre kazada 39 kişi yaralandı.

OTOBÜS ŞARAMPOLE UÇTU

Edinilen bilgiye göre kaza, sabah saat 07.30 sıralarında Bartın'ın Akçamescit köyünde yaşandı. M.E. idaresindeki 22 FM 053 plakalı Kamil Koç firmasına ait yolcu otobüsü Rize'den Zonguldak'a gitmek üzere yola çıktı. Otobüs Bartın'ın Akçamescit köyüne geldiğinde kontrolden çıkarak şarampole uçtu. Devrilen otobüsteki kazada araçta bulunan 36 yolcu ile 3 araç personeli yaralandı.

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İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Kaza yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar ambulanslarla Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarma ve polis ekipleri olay yerinde geniş güvenlik önlemleri aldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kazadan hafif yaralı kurtulan Ferit Boray Akbulut gazetecilere yaptığı açıklamada, "Araç Rize'den kalkmıştı. Ben Ordu'dan binmiştim. Kazanın nasıl olduğunu anlayamadım. Ben o sıra uyuyordum. Anlayamadım. Bir anda kendimizi burada bulduk" diyerek yaşadıklarını anlattı.

Ambulansta ilk müdahaleleri yapılan bazı yaralılar olayın şokunu yaşadı. Olay yerine itfaiye ve AFAD ekipleri de sevk edildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.