Son dakika | Romanya'da 4.2 şiddetinde deprem!

Son dakika haberi... Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre saat 21.36'da Romanya Buzau'da 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremin, 119.70 km derinlikte gerçekleştiği kaydedildi.

SON DEPREMLER TÜRKİYE KANDİLLİ RASATHANESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin web sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

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