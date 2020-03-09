MSB açıkladı: Rus heyet yarın Ankara'ya gelecek

Türkiye ile Rusya arasında imzalanan İdlib mutabakatı sonrasında Rus askeri heyeti Milli Savunma Bakanlığında Türk heyeti ile görüşecek.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada,"5 Mart 2020 tarihinde Moskova’da varılan mutabakat çerçevesinde Rus Askerî Heyet ile icra edilecek toplantı, 10 Mart Salı günü Ankara’da başlayacaktır." ifadelerine yer verildi.

5 Mart 2020 tarihinde Moskova’da varılan mutabakat çerçevesinde Rus Askerî Heyet ile icra edilecek toplantı, 10 Mart Salı günü Ankara’da başlayacaktır. — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) March 9, 2020

HULUSİ AKAR AÇIKLAMIŞTI

Rusya ile imzalanan mutabakata ilişkin açıklamalarda bulunan Bakan Akar, şu ifadeleri kullanmıştı:

"5 Mart’ta Moskova’da imzalanan mutabakatla ateşkes sağlandı. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, barışa giden yolda İdlib’de siyasi çözümle ilgili önemli bir adım atıldı. Bu ateşkesle rejimin ülkemizin ve bölgenin güvenliğini tehlikeye atan ve insanlık dramına sebep olan saldırılarını durdurması sağlandı. Mutabakat kapsamında 15 Mart’tan itibaren M4 karayolunda ortak devriyelere başlayacağız. Kara yolu boyunca tesis edilecek güvenli koridorun usul ve esasları üzerinde çalışmaya başladık. Bu kapsamda hafta başında bir Rus askeri heyeti Ankara’ya gelecek. Beklentimiz, ateşkesin kalıcı olması, akan kanın durdurulması, yüzde 81’i kadın ve çocuk olan, yerlerinden, yurtlarından edilen 1 milyonun üzerinde masum insanın dönüşleri için ortamın sağlanmasıdır."

İDLİB MUTABAKATI MADDELERİ NELER?

İdlib Mutabakatı 1. madde:

İdlib gerginliği azaltma bölgesindeki temas hattı boyunca tüm askeri faaliyetler 6 Mart 2020 tarihinde saat 00:01'den itibaren durdurulacaktır.

İdlib Mutabakatı 2. madde:

M4 karayolunun kuzeyinde 6 km ve güneyinde 6 km derinliğinde bir güvenli koridor tesis edilecektir. Güvenli koridorun işleyişine dair ayrıntılı esas ve usuller, Türkiye Cumhuriyeti ve Rusya Federasyonu Savunma Bakanlıkları arasında 7 gün içinde kararlaştırılacaktır.

İdlib Mutabakatı 3. madde:

Türk-Rus ortak devriyeleri, 15 Mart 2020 tarihinde M4 karayolunun Trumba'dan (Serakib'in 2 km batısı) Ain-Al-Havr'a kadar olan kesimi boyunca başlatılacaktır.

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