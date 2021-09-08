Son dakika | Rusya Acil Durumlar Bakanı Yevgeniy Ziniçev tatbikatta hayatını kaybetti
Son dakika... Rusya'da Acil Durumlar Bakanı Yevgeniy Ziniçev, gerçekleştirilen bir tatbikatta yaşamını yitirdi.
Son dakika... Rusya'da Acil Durumlar Bakanı Yevgeniy Ziniçev'in gerçekleştirilen bir tatbikatta hayatını kaybettiği açıklandı.
Rusya Acil Durumlar Bakanlığından yapılan açıklamada, "Ziniçev, görev başında iken Norilsk kentinde Arktik bölgesinin acil durumlardan korunmasını amaçlayan kurumlar arasındaki tatbikat esnasında, bir kişinin hayatını kurtarmaya çalışırken yaşamını yitirdi." ifadelerine yer verildi.
18 Ağustos 1966'da doğan Ziniçev, Rusya'nın güvenlik kurumlarında çeşitli görevlerde çalıştı.
Yevgeniy Ziniçev, 2018'den beri Acil Durumlar Bakanı olarak görev yapıyordu.