Son dakika | Rusya Devlet Başkanı Putin duyurdu: Luhansk, Donetsk, Zaporijya ve Herson ilhak edildi! "Sonsuza kadar bizim vatandaşımız olmuştur"

Son dakika... Geçtiğimiz günlerde Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya'da düzenlenen referandum sonrası bu şehirlerde yaşayanlar Rusya'ya katılma kararı almıştı.

Bunun üzerine Rusya Devlet Başkanı Putin, Luhansk, Donetsk, Zaporijya ve Herson kentlerinin ilhak edildiğini açıkladı. Putin konuşması sonrası bu bölgelerin ülkeye katılmalarına olanak sağlayan anlaşmaları imzaladı.

Putin'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Donets, Luhansk, Zaporijya ve Herson'da referandumlar yapıldı. Halk kararını verdi, tercihini yaptı. Şu anda şunu açıklamak istiyorum, artık onlar bizim vatandaşlarımız. Parlamentonun bu 4 bölgeyi Rusya'nın parçası olarak tanıyacağını umut ediyorum. Rusya'nın 4 yeni bölgesi daha var.

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Bugün Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya bölgelerinin Rusya'ya kabulüne ilişkin anlaşmalar imzalatacağız. Milyonlarca insanın iradesi olduğu için bu kararın parlamentoda destekleneceğinden eminim.

Kiev rejiminin terör saldırısına maruz kalan sivillerin, yaşlıların ve kadınların hakkıdır. Farklı etnik geçmişse sahip halkın seçimidir. Komutanları alkışlıyorum. Bölgedeki halkımızı savunmak için özel operasyonda hayatını kaybeden askerlerimizin hepsi gerçek kahramanlardır.

"LUHANSK, DONETSK, ZAPORİJYA VE HERSON'DAKİ İNSANLAR KARARLARINI VERDİLER"

Büyük Rusya kahramanlarını bir dakikalık saygı duruşu ile onurlandıralım. Luhansk, Donetsk, Zaporijya ve Herson'daki insanlar kararlarını verdiler. Rusya'ya bağlılıklarını korudular. Bunu kimse değiştiremez. Ne Ukrayna Batı bizim birliğimizi ve ortak geleceğimizi elimizden alamaz.

Buradaki sandık görevlilerini korkuttular, insanları tehdit ettiler ancak insanlar korkmadan iradesini gösterdi. Herkesin bunu hatırlamasını istiyorum .Luhansk, Donetsk, Zaporijya ve Herson'daki insanlar sonsuza kadar bizim vatandaşımız olmuştur. Luhansk, Donetsk, Zaporijya ve Herson halkının geleceğini tartışmayacağız.

Bu karar verilmiştir ve Rusya bu kararı tartışmayacaktır. Buradaki halkın iradesine saygı gösterilmelidir. Biz topraklarımızı her türlü imkanımızı kullanarak savunacağız. Buradaki vatandaşlarımız için elimizdeki her şeyi kullanacağız. Buralardaki okulları, sosyal tesisleri yeniden inşa edeceğiz. Birlikte güvenliği sağlayacağız. Tüm bölgelerimizde olduğu gibi buradaki insanların da güven içinde yaşamalarını sağlayacağız.

Özel operasyonumuza katılan askerlerimize seslenmek istiyorum. Gönüllü olarak orduya katılanlara düşman kimdir anlatmak istiyorum. Ukrayna halkının onları yönetenlerin insanlık için ne istediklerini görmelerini istiyorum.

"ÇÖKECEĞİMİZİ DÜŞÜNDÜLER, ANCAK RUSYA YENİDEN DOĞDU"

Çökeceğimizi düşündüler, Rusya'nın umutsuzluğa kapılacağını zannettiler ancak Rusya yeniden doğdu. Batı ellerindeki tüm imkanlarla elimizdeki bu ülkeyi elimizden almaya çalıştırlar. Batı'ya asla boyun eğmeyeceğiz. Biz Rusya olarak çökmedik, ayaktayız, her zaman gibi gibi dimdik ayaktayız. Bu sebeple Rusya'nın egemenliğini yıkmaya çalışıyorlar.

ABD'nin tüm ülkelerin özgürlüğünü elinden almak dışında bir hedefi yok. Bazı ülkeler korku ve baskı altına alınıyor. Tek istedikleri tüm dünyadan çıkar sağlamak. Bu savaşın sebebi de Batı'nın Rusya'nın özgür olmasını istememesi. Bizim koloni gibi onlara köle olmamızı istiyorlar.

"RUSYA MEDENİYETİ ASLA BAŞKA BİRİNE BOYUN EĞMEYECEKTİR"

Bizim iyi olmamız onlar için bir tehdit. Biz Rusya'nın gelişmesini serpilmesini istiyoruz. Bir kez daha söylüyorum. Dünyayı ele geçirme çabaları bir çok kez Rus halkının çabası ile boşa çıktı. Biz halkımızı korumaya devam edeceğiz. Düşmanlarımız yaptıklarının sonucu olmayacağını düşünüyor. Küresel anlaşmalara artık saygı gösterilmiyor.

Bizi aptal sanıyorlar, bizi aptal yerine koymak istiyorlar. Binlerce yıllık Rusya medeniyeti asla başka birine boyun eğmeyecektir.

"DOST DEDİLER, ORTAK DEDİLER ANCAK BİZE HEP SÖMÜRGE GİBİ DAVRANMAYA ÇALIŞTILAR"

Dünyada ve Batı'da Rus karşıtlığını görüyoruz. Rus kültürüne düşmanlığı görüyoruz. Kendi geçmişteki suçlarını bırakın kabul etmeyi bunları başkalarının üstüne yıkıyorlar. ABD Kızılderilileri nasıl yok ettiklerini, Çin'e insanlık dışı adımlarını kabul etmiyorlar. Biz bunlara hep karşı çıktık.

Ülkemiz sömürgecilik hareketin karşıtı olarak her zaman dimdik ayakta durmuştur. Bugün gördüğünüz durum ülkemizin sömürge haline gelmesine izin vermediğimiz için.

Rusya'ya karşı birçok müdahale planlandı. 20. yüzyılın sonunda Batı bize saldırmayı başardı. Dost dediler, ortak dediler ancak bize hep sömürge gibi davranmaya çalıştılar.

Batı düzeni kesinlikle özgür değildir. İkiyüzlüdür ve yalanlarla doludur. ABD nükleer silah kullanmış tek ülkedir. Geçmişte yapmış olduklarının hiçbir mantığı yoktu. Atom bombaları ile kentleri yok etmenin hiçbir sebebi yoktu. Onların tek amacı düşmanlarını yok ettikleri gibi Rusya'yı da yok etmek.

UKRAYNA'YA ÇAĞRI

Kiev rejimine bu bölgelerdeki çatışmaların sona ermesi ve müzakere masasına dönülmesi çağrısında bulunuyoruz.

İLHAK NE DEMEK?

Bir devletin başka bir devlete ait toprakları zorla ele geçirme noktasında, bunu idari eylem ve uluslararası kavram ile gerçekleştirilmesidir.