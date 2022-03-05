Son dakika | Rusya Devlet Başkanı Putin'den Ukrayna açıklaması: Her şey planladığı gibi gidiyor
Son dakika... Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna'ya başlatılan askeri operasyonlarda altyapıyı yok etme çalışmalarının neredeyse tamamlandığını ifade ederek, "Ukrayna'da her şey planlandığı gibi gidiyor" dedi. Batılı ülkelerin yaptırımlarını değerlendiren Putin," Yaptırımlar savaş ilanına benziyor" diye konuştu.
Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik operasyonları 10.günde devam ederken Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, açıklamalarda bulundu.
Başlatılan operasyonun kararının zor olduğunu belirten Putin, "En baştan söyledim, hala aynı fikirdeyim, operasyon zor bir karardı" dedi. Putin, Ukrayna'daki askeri altyapıyı yok etme çalışmalarının neredeyse tamamlandığını söyledi.
"HER ŞEY PLANLANDIĞI GİBİ"
Putin, Rusya'da sıkıyönetim veya olağanüstü hal uygulama planları olmadığını belirtirken Putin operasyonlar için "Ukrayna'da her şey planlandığı gibi gidiyor" dedi.
"RUSYA'YA YAPTIRIMLAR SAVAŞ İLANINA BENZİYOR"
Batılı ülkelerin Rusya'ya yönelik yaptırımları için de değerlendirme yapan Putin, "Yaptırımlar savaş ilanına benziyor" ifadesini kullandı.
UÇUŞA YASAK BÖLGE
Putin, başka bir ülkeden uçuşa yasak bölge koyma girişiminin askeri faaliyetlere doğrudan katılım olarak değerlendirileceğini belirtti
Uçuşa yasak bölge nedir, ne demek? Uçuşa yasak bölge nasıl yapılıyor? Neden önemli? NATO neden kabul etmiyor?
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