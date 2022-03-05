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  3. Son dakika | Rusya Devlet Başkanı Putin'den Ukrayna açıklaması: Her şey planladığı gibi gidiyor

Son dakika | Rusya Devlet Başkanı Putin'den Ukrayna açıklaması: Her şey planladığı gibi gidiyor

Son dakika... Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna'ya başlatılan askeri operasyonlarda altyapıyı yok etme çalışmalarının neredeyse tamamlandığını ifade ederek, "Ukrayna'da her şey planlandığı gibi gidiyor" dedi. Batılı ülkelerin yaptırımlarını değerlendiren Putin," Yaptırımlar savaş ilanına benziyor" diye konuştu.

Son dakika | Rusya Devlet Başkanı Putin'den Ukrayna açıklaması: Her şey planladığı gibi gidiyor

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik operasyonları 10.günde devam ederken Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, açıklamalarda bulundu.

Başlatılan operasyonun kararının zor olduğunu belirten Putin, "En baştan söyledim, hala aynı fikirdeyim, operasyon zor bir karardı" dedi. Putin,  Ukrayna'daki askeri altyapıyı yok etme çalışmalarının neredeyse tamamlandığını söyledi. 

Son dakika | Rusya Devlet Başkanı Putin'den Ukrayna açıklaması: Her şey planladığı gibi gidiyor

"HER ŞEY PLANLANDIĞI GİBİ"

Putin, Rusya'da sıkıyönetim veya olağanüstü hal uygulama planları olmadığını belirtirken Putin operasyonlar için "Ukrayna'da her şey planlandığı gibi gidiyor" dedi.

Son dakika | Rusya Devlet Başkanı Putin'den Ukrayna açıklaması: Her şey planladığı gibi gidiyor

"RUSYA'YA YAPTIRIMLAR SAVAŞ İLANINA BENZİYOR"

Batılı ülkelerin Rusya'ya yönelik yaptırımları için de değerlendirme yapan Putin, "Yaptırımlar savaş ilanına benziyor" ifadesini kullandı. 

UÇUŞA YASAK BÖLGE 

Putin, başka bir ülkeden uçuşa yasak bölge koyma girişiminin askeri faaliyetlere doğrudan katılım olarak değerlendirileceğini belirtti

Son dakika | Rusya Devlet Başkanı Putin'den Ukrayna açıklaması: Her şey planladığı gibi gidiyor

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Bölge Gündem Editör Ekibi
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