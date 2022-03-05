Son dakika | Rusya Devlet Başkanı Putin'den Ukrayna açıklaması: Her şey planladığı gibi gidiyor Son dakika... Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna'ya başlatılan askeri operasyonlarda altyapıyı yok etme çalışmalarının neredeyse tamamlandığını ifade ederek, "Ukrayna'da her şey planlandığı gibi gidiyor" dedi. Batılı ülkelerin yaptırımlarını değerlendiren Putin," Yaptırımlar savaş ilanına benziyor" diye konuştu.

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