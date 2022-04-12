Son dakika | Rusya Devlet Başkanı Putin'den Ukrayna'ya operasyon için flaş açıklama: Başarıya ulaşana kadar devam edeceğiz

Son dakika... Rusya'nın 24 Mart'ta başlayan ve devam eden Ukrayna'ya yönelik başlattığı askeri operasyonlar için konuşan Rusya Devlet Başkanı Putin," Askeri operasyonumuz başarıya ulaşana kadar devam edeceğiz" dedi.

Putin açıklamalarından satır başları:

Dünyanın geri kalanından izole olma planımız yok. Etkileşimde bulunmak isteyen ortaklarımızla çalışacağız.

Askeri operasyonun amacına ulaşacağımızdan şüphemiz yok. Ukrayna'ya askeri operasyon düzenleyerek Rusya'yı koruyoruz. Başka seçeneğimiz yoktu.

Detaylar gelecek...