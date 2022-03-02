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  3. Son dakika |Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'dan üçüncü dünya savaşı açıklaması: Nükleer ve yıkıcı olur

Son dakika |Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'dan üçüncü dünya savaşı açıklaması: Nükleer ve yıkıcı olur

Son dakika... Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Ukrayna'nın nükleer silah edinmesine izin vermeyeceklerini dile getirerek, "3. Dünya Savaşı nükleer ve yıkıcı olur" dedi.

Son dakika |Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'dan üçüncü dünya savaşı açıklaması: Nükleer ve yıkıcı olur

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'un açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Ukrayna'nın nükleer silah edinmesine izin vermeyeceğiz 

3. Dünya Savaşı nükleer ve yıkıcı olur.

Detaylar gelecek...

SON DURUM

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş 7.gününde devam ederken iki taraf son durum hakkında açıklama yaptı. Ukrayna Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre  5 bin 840 Rus askeri öldürüldü.

Rusya'ya ait 30 uçak, 31 helikopter, 211 tank, 862 zırhlı araç, 85 top ve 2 hafif sürat teknesini imha edildiği bilgisi verilen açıklamada, Rus güçlerin 40 roketatar sistemi, 355 araç, 60 yakıt aracı, 9 hava savunma sistemi ve 3 İHA kaybettiği belirtildi. 

Açıklamada, söz konusu verilere devam eden çatışmaların bilgilerinin dahil edilmediği kaydedildi.

RUSYA SON DURUMU AÇIKLADI

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Ukrayna'ya yönelik saldırılarda 1502 askeri altyapı tesisinin imha edildiği bilgisini verdi. Ukrayna ordusuna ait 472 tank ve zırhlı araç, 63 çok namlulu roketatar, 206 top, 336 özel askeri aracın imha edildiğini bildiren Konaşenkov, Kiev'deki Ukrayna istihbaratının teknolojik tesisleri ve 72. Ana Psikolojik Özel Operasyon Merkezi'nin yüksek hassasiyetli silahlarla vurulduğunu söyledi. 

HERSON ŞEHRİ KONTROL ALTINA ALINDI

Konaşenkov, Kiev'deki TV kulesinin etkisiz hale getirildiğinin bilgisini verirken Tokmak ve Vasiliyevka yerleşim yerlerinin kontrol altına alındığını söyledi.

Rus birliklerinin Herson şehrini kontrol altına aldığını belirten  Konaşenkov," Bölge yönetimiyle Rus ordusu arasında, şehirdeki sosyal altyapıların çalışmaya devam etmesine yönelik müzakereler devam etmektedir." diye konuştu. 

Bölge Gündem Editör Ekibi
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