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Son dakika | Rusya Dışişleri Bakanlığından açıklama! "Kumpas başlattılar"

Son dakika!Rusya Dışişleri Bakanlığı: "Batılı ülkelerin yetkilileri ve medyası, Ukrayna çevresindeki yapay gerilimi tırmandırmak için kumpas başlattılar."

Son dakika | Rusya Dışişleri Bakanlığından açıklama! "Kumpas başlattılar"

Son dakika...Rusya Dışişleri Bakanlığından gelen açıklamaya göre Batılı ülkelerin yetkilileri ve medyası, Ukrayna çevresindeki yapay gerilimi tırmandırmak için kumpas başlattıkları söylendi.

Rusya Dışişleri Bakanlığının yaptığı açıklama şu şekilde;

"Rusya’nın güvenlik garantileri konusundaki haklı taleplerini itibarsızlaştırmak için Moskova'ya karşı koordineli enformasyon saldırısı gerçekleştiriliyor

Batılı ülkelerin yetkilileri ve medyası, Ukrayna çevresindeki yapay gerilimi tırmandırmak için kumpas başlattılar"

Kremlin, Rusya Devlet Başkanı Putin ile ABD Başkanı Biden arasında 12 Şubat akşamı için telefon görüşmesinin planlandığını duyurdu.

 

Bölge Gündem Editör Ekibi
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