Son Dakika: Rusya lideri Vladimir Putin ulusa seslendi! Kısmi askeri seferberlik ilan edildi!

Son Dakika: Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'da kısmi askeri seferberlik ilan etti. Putin "Bizim hedefimiz Donbas'ı özgürleştirmek" dedi.

Gül Erdoğan
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Son Dakika: Rusya lideri Vladimir Putin ulusa seslendi! Kısmi askeri seferberlik ilan edildi!

Son Dakika: Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ulusa sesleniş konuşmasında kısmi seferberlik ilan ettiğini açıkladı.

Putin'in açıklamalarından öne çıkanlar:

"Yalnızca yedekte bulunan ve silahlı kuvvetlerde görev yapan, belirli askeri uzmanlıklara ve deneyime sahip olan vatandaşlar, silah altına alınacak

Askere çağrılanlar, birliklere gönderilmeden önce özel bir askeri harekat deneyimi dikkate alınarak, mutlaka ek askeri eğitimden geçecekler.

Son Dakika: Rusya lideri Vladimir Putin ulusa seslendi! Kısmi askeri seferberlik ilan edildi!

Batı'nın amacı Rusya'yı zayıflatmak, bölmek ve yok etmek. 1991 yılında SSCB'yi bölebildiklerini ve şimdi de Rusya'yı bölme zamanı geldiğini açıkça söylüyorlar

İstanbul'daki müzakerelerde Kiev Taleplerimize olumlu cevap vermişti. Ama anlaşılan o ki anlaşmaya varılması batının hoşuna gitmedi

Rus savunma şirketlerine yönelik tün malzeme kaynak ve mali destek sorunları bir an önce hükümet tarafından çözülmeli"

Son Dakika: Rusya lideri Vladimir Putin ulusa seslendi! Kısmi askeri seferberlik ilan edildi!

RUSYA'DA SEFERBERLİKTEN KAÇMANIN CEZASI ARTIRILDI

Rusya'da askeri seferberlik görevinden kaçanlar için hapis cezasının artırılmasına yönelik yasa tasarısı, Rus parlamentosunun alt kanadı Duma'dan geçti.

Duma'da kabul edilen yasa tasarısıyla çeşitli değişiklikler yapılan tasarıya göre, düşman ordusuna gönüllü bir şekilde teslim olan askerlere 10 yıl, savaşta yağma yapanlara 15 yıl hapis cezası verilebilecek.

Seferberlik zamanında askeri görevden kaçmanın hapis cezası da 5 yıldan 10 yıla çıkarıldı.

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