Son dakika| Rusya -Ukrayna arasında yeni kriz: Rus İstihbaratı Ukrayna konsolosunu gözaltına aldı

Son dakika... Rusya'ın Ukrayna'nın Donbas bölgesine askeri sevkiyat yapması üzerine iki ülke arasında başlayan gerginlik sürerken çarpıcı bir gelişme yaşandı.

Rusya Federal Güvenlik Servisi'nden yapılan açıklamada Ukrayna’nın St. Petersburg Konsolosu Aleksandr Sosonyuk’un bir Rus vatandaşından gizli bilgileri aldığı sırada gözaltına alındığı açıklandı. Olaya ilişkin, “Rusya Federal Güvenlik Servisi, 16 Nisan'da St.Petersburg'da bir Rus vatandaşı ile görüşme sırasında Rus kolluk kuvvetlerinin veri tabanlarında ve Rusya FSB'sinde yer alan gizli nitelikteki bilgileri aldığı sırada Ukrayna’nın St. Petersburg Konsolosu Aleksandr Sosonyuk'u gözaltına aldı” ifadelerine yer verildi.

YAPTIĞI DİPLOMATİK ÇALIŞMA STATÜSÜNE AYKIRI

Açıklamada konsolos Aleksandr Sosonyuk'un yaptığının "diplomatik çalışma statüsüne aykırı" olduğu kaydedilerek istihbarat teşkilatının uluslararası hukuka uygun tedbirler alacağı vurgulandı.

UKRAYNA'DAN CEVAP GELDİ

Konuya ilişkin olarak Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı Yevhen Yenin tarafından yapılan açıklamada şu denildi:

"Mevcut uygulamaya uygun olarak ve karşılıklılık ilkesi temelinde Ukrayna tarafı Rus diplomatlara yönelik misilleme hazırlığında"