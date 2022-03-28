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Son dakika | Rusya- Ukrayna savaşı denizlerimizi tehlikeye soktu! MSB duyurdu: İğneada açıklarında mayın tespit edildi

Son dakika... Milli Savunma Bakanlığı, Bulgaristan sınırı yakınlarında İğneada açıklarında bir mayın tespit edildiğini açıkladı.

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş devam ederken Ukrayna'nın denize yerleştirdiği mayınlar, sürüklenerek Türkiye'ye kadar geldi. Geçtiğimiz gün İstanbul boğazı açıklarında tespit edilen mayının ardından bu kez de Bulgaristan sınırı yakınlarında İğneada açıklarında bir mayın tespit edildi.

Konuya ilişkin olarak Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"28 Mart 2022 günü sabah saatlerinde Bulgaristan sınırına yakın İğneada açıklarında bir mayın tespit edilmesi üzerine olay mevkisine bölgede bulunan Sualtı Savunma (SAS) Timleri süratle intikal ettirilmiştir.

Bahse konu mayın SAS Timleri tarafından emniyete alınmış ve etkisiz hâle getirmek maksatlı müdahaleye başlanmıştır."

 

 

Bölge Gündem Editör Ekibi
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