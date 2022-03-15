Son dakika | Rusya - Ukrayna savaşında kritik gün! Kiev'de 35 saat boyunca sokağa çıkma yasağı uygulanacak

Son dakika... Rusya - Ukrayna savaşı 19.günde devam ediyor. Çatışmalar şiddetlenmeye devam ederken başkent Kiev'de önemli bir karar alındı. Belediye Başkanı Klitschko, kentte bu akşamdan başlayarak 35 saat boyunca sokağa çıkma yasağı uygulanacağı açıklandı.

KİEV'DE SİRENLER ÇALINDI

Ukrayna Acil Durumlar Servisinden yapılan açıklamaya göre, bugün Rusların düzenlediği saldırılar sırasında top mermisi, başkent Kiev’in Podolskiy semtinde bulunan 10 katlı apartmana isabet etti.

Saldırı sonucunda apartmanın 1-5. katlarında yangın çıktı. Ağır hasar gören apartmandan itfaiye ekipleri bir kişiyi kurtardı.

Bu sırada Kiev Devlet İdaresinin sosyal medya hesaplarından yapılan duyuruda, “Başkentte sirenler çalındı. Herkesin acilen sığınaklara gitmesini istiyoruz.” denildi.

Sabah saatlerinde başkent Kiev’in farklı noktalarında 3 kere patlama sesi duyulduğu bildirilmişti.

Ukrayna’nın başkenti Kiev’de Rusların düzenlediği saldırılarda bir apartmana daha top mermisi isabet etmesi sonucu 16 katlı bina tamamen yandı, 2 kişi hayatını kaybetti.

16 KATLI APARTMAN YANDI

Ukrayna Acil Durumlar Servisi’nden yapılan açıklamaya göre, sabah saatlerinde Rus birlikleri tarafından başkent Kiev'e gerçekleştirilen saldırı sırasında bir top mermisi de bu kez Svyatoşinskiy semtinde yer alan çok katlı apartmana isabet etti.

Saldırı sonucunda 16 katlı apartman tamamen yanarken, 2 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasar gören binadan 27 kişi kurtarıldı.

Kiev Acil Durumlar Servisi Basın Sözcüsü Svetlana Vodolaga, Facebook hesabından konuya ilişkin yaptığı açıklamada, bugün yerel saatle 04.22 ila 05.51'de başkent Kiev’e düzenlenen saldırıda 2 çok katlı apartman ile bir müstakil eve top mermileri isabet ettiğini bildirdi.

RUS ORDUSUNUN KAYIPLARI

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rus ordusunun 24 Şubat-15 Mart'taki kayıplarıyla ilgili veriler paylaştı.

Buna göre, Ukrayna'ya saldıran Rus ordusundan 13 bin 500'den fazla askeri öldürüldü, Ruslara ait 81 uçak, 95 helikopter, 404 tank, 1279 zırhlı araç, 150 top, 64 roketatar sistemi ve 36 hava savunma sistemi imha edildi.

Rus güçleri 640 araç, 3 hafif sürat teknesi, 60 yakıt aracı ve 9 İHA da kaybetti.