Son dakika: Rusya'da muhalif isme hapis şoku!

Son dakika haberi... Rus muhalif Aleksey Navalni'nin hapse girip girmeyeceği kararının verileceği duruşma yapıldı ve hakim hükmünü açıkladı.

Moskova Simonovskiy Bölge Mahkemesi'nin ‘Yves Rocher davası’ ile ilgili duruşma sonrasında hakim Natalya Repnikova, Navalni'nin 3.5 yıllık şartlı hapis cezasının gerçek cezaya dönüştürülmesine hükmetti.

Natalya Repnikova, "Mahkeme Rusya Federal Cezaevi Hizmetleri’nin sunumunun tatmin edici olduğuna karar verdi” dedi.

Navalni'nin ertelenen cezasının gerçek bir cezaya dönüştürülmesi ile ilgili daha önce 2015, 2016 ve 2017 yıllarında yapılan duruşmalarda bu yönde bir karar açıklanmamıştı.