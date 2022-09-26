Son Dakika! Rusya'da okula silahlı saldırı: 13 kişi öldü, 20 kişi yaralandı

Son dakika! Rusya'nın Izhevsk bölgesindeki bir okulda silahlı saldırı meydana geldi. Sınıfa giren siyah kıyafetli bir saldırganın açtığı ateş sonucu ilk belirlemelere göre en az 13 kişi öldü, çok sayıda yaralı var.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Son Dakika! Rusya'da okula silahlı saldırı: 13 kişi öldü, 20 kişi yaralandı

Son dakika! Rusya'nın Izhevsk şehrindeki Pushkinskaya Ulitsa bölgesindeki bir okula silahlı saldırı düzenlendi. Dış basından gelen haberlere göre, siyah bir elbise giyen saldırganın ders saati esnasında bir sınıfa girdiği ve etrafa gelişigüzel ateş açtığı bilgisi yer aldı.

Son Dakika! Rusya'da okula silahlı saldırı: 6 kişi öldü, 20 kişi yaralandı

GÜVENLİK GÖREVLİSİYLE BAŞLADI

TASS'a göre, saldırıda 13 kişinin öldüğü ve çok sayıda kişinin ise yaralandığı biliniyor. NTVNews, polisin olay yerinden kaçan saldırganı bulmak için insan avı başlattığını açıkladı. Rus haber ajansları ve medya kuruluşları, saldırganın önce güvenlik görevlisini öldürdükten sonra binaya girdiğini aktardı.

Udmurtia bölgesinin valisi Alexander Brechalov, saldırının 88 numaralı okulda meydana geldiğini ve güvenlik güçleriyle ambulansların olay yerinde olduğunu açıkladı.

Son Dakika! Rusya'da okula silahlı saldırı: 6 kişi öldü, 20 kişi yaralandı

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