SON DAKİKA! Rusya'da okula silahlı saldırı: 7 ölü var!

Son dakika haberi... Rusya’ya bağlı Tataristan’ın başkenti Kazan’da kimliği bilinmeyen kişilerce ateş açılan bir okulun içinde patlama meydana geldi.

Kazan’da kimliği belirsiz iki kişi bir okula ateş açtı. Rus basınına konuşan güvenlik güçleri arasından bir kaynak, “İlk bilgilere göre yaralılar var, sayıları ve ne durumda oldukları tespit ediliyor” dedi.

Bölge Acil Durumlar Bakanlığı’ndan bir sözcü de “Okul binasında bir patlama meydana geldi, yoğun duman olduğunu görüyoruz” ifadelerini kullandı.

Bununla birlikte olayda 6 öğrenci ve 1 öğretmenin öldüğü bilgisi verildi. Acil durumlar Bakanlığı’ndan bir sözcü Sputnik’e yaptığı açıklamada, “Güvenlik güçleri saldırının arkasında olduğundan şüphelenilen bir genci gözaltına aldı” dedi.

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