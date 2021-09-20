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  3. Son dakika | Rusya'da üniversiteye silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var

Son dakika | Rusya'da üniversiteye silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var

Son dakika... Rusya'nın Sibirya bölgesinde bulunan Perm Üniversitesine düzenlenen silahlı saldırıda 8 kişi hayatını kaybederken 6 kişinin yaralandığı ifade edildi. Olayın ardından çok sayıda öğrencinin can havliyle üniversiteden kaçmaya çalışırken görüntülendi.

Son dakika... Rusya'nın Sibirya bölgesinde bulunan Perm Üniversitesine silahlı saldırı düzenlendi. Rusya İçişleri Bakanlığı, silahlı saldırıda ölü ve yaralıların olduğunu, saldırganın yakalandığını vurularak yakalandığı bildirdi. Rusya Soruşturma Komitesi, Perm Üniversitesi’ndeki silahlı saldırıda 8 kişinin öldüğünü, 6 kişinin yaralandığını bildirdi.

ÖĞRENCİLER CAN HAVLİYLE ETRAFA KAÇTI

Öte yandan saldırı sonrası öğrencilerin can havliyle üniversiteden kaçmaya çalıştığı görüldü.

Son dakika | Rusya'da üniversiteye silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var

SALDIRGAN HAKKINDA BİLGİLER ORTAYA ÇIKTI

Ayrıca olayı gerçekleştiren saldırganın amacı bilinmezken planlı bir şekilde hareket ettiği ve 18 yaşında olduğu öğrenildi. 

Olaya ilişkin görüntülerde saldırganın öğrencilere ateş ederek ilerlediği görüldü. 

Son dakika | Rusya'da üniversiteye silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var

Tayfun Altuntaş
Editör
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