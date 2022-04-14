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Son dakika | Rusya'dan açıklama! Ukrayna’nın vurduğu Moskova kruvazör gemisi battı'

Son dakika! Rusya'dan yapılan son dakika açıklamada, "Moskova" kruvazörünün battığı ifade edildi.

Son dakika | Rusya'dan açıklama! Ukrayna’nın vurduğu Moskova kruvazör gemisi battı'

Son dakika! Yılan Adası'nı kuşatan ve Ukrayna tarafından vurulduğu açıklanan, 510 mürettebatlı Moskova isimli kruvazör gemisi battı. Rusya tarafından yapılan açıklamada, "Moskova kruvazörü varış limanına çekilmesi sırasında mühimmatın patlaması sonucu gövdesinde oluşan hasar nedeniyle dengesini kaybetti. Fırtınalı deniz koşullarında gemi battı" denildi.
 

Bölge Gündem Editör Ekibi
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