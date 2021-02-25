Son dakika... Rusya'dan Ermenistan açıklaması: Yaşananlar endişe verici

Son dakika... Ermenistan ordusunun Başbakan Paşinyan'ı istifa etmesi çağrısı üzerine ortam bir anda gerilirdi. Paşinyan bu açıklamayı darbe girişimi olarak niteledi ve destekçilerine sokağa çıkma çağrısı yaptı. Bunun üzerine Kremlin Sözcüsü Dimtri Peskov,"Ermenistan’daki gelişmeleri endişeyle takip ediyoruz. Ancak yaşananlar, Ermenistan’ın içişleri meselesidir" yorumunda bulundu.

SON DAKİKA! Ermenistan ordusu Başbakan Paşinyan'ın istifasını istedi

Ermenistan'da darbe mi oldu? Ordu hükümete muhtıra verdi!