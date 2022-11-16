Son dakika | Rusya'dan Polonya'ya düşen füze için flaş açıklama! Füzelerin hangi ülkenin olduğunu duyurdular

Polonya'nın Ukrayna sınırında bulunan Przewodow köyüne düşen füzenin Rusya tarafından atıldığı iddiaları sonrası Savunma Bakanlığı açıklama yaptı.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Son dakika | Rusya'dan Polonya'ya düşen füze için flaş açıklama! Füzelerin hangi ülkenin olduğunu duyurdular

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş devam ederken kritik bir gelişme yaşandı. Polonya'nın Ukrayna sınırında bulunan Przewodow köyüne dün kaynağı bilinmeyen bir füzenin düşmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

Son dakika | Rusya'dan Polonya'ya düşen füze için flaş açıklama! Füzelerin hangi ülkenin olduğunu duyurdular

ZELENSKİY: RUS FÜZELERİ VURDU

Olayın ardından açıklama yapan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, "Bugün Rusya'nın saldırıları, Endonezya, Hindistan, Çin ve savaşı bitirme ihtiyacından bahseden diğer tüm ülkeler için verdiği yanıttır. Rusya bunu bitirmek istemiyor. Bu dünyaya Rusya'nın bir cevabı oldu. Üstelik bugünkü uyarımız aslında uzun zaman önce gerçekleşti. Terör sadece bizim sınırlarınızda değil. Zaten Moldova topraklarına yayıldı. Bugün Rus füzeleri dost ülkemizin toprakları olan Polonya'yı vurdu. İnsanlar öldü. Lütfen tüm Ukraynalı kardeşlerin taziyelerini kabul edin" ifadelerini kullanmıştı.

Son dakika | Rusya'dan Polonya'ya düşen füze için flaş açıklama! Füzelerin hangi ülkenin olduğunu duyurdular

RUSYA'DAN AÇIKLAMA

Bunun üzerine Rusya Savunma Bakanlığından açıklama yapıldı. Açıklamada, "Polonya'da dün yayılan fotoğraflardaki füzelerin parçaları Ukrayna'nın S-300 hava savunma sistemine ait unsurlardır" denildi.

Açıklamada, füze saldırısı ile ilgili iddiaların bilinçli provokasyon olduğunu belirtti.

Son dakika | Rusya'dan Polonya'ya düşen füze için flaş açıklama! Füzelerin hangi ülkenin olduğunu duyurdular

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN KONUŞTU

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Endonezya'nın Bali adasında gerçekleştirilen G-20 Liderler Zirvesi sonrası düzenlediği basın toplantısında bu konuda değerlendirmede bulunarak, "Bu konuyla ilgili olarak ben Rusya'nın yaptığı açıklamaya doğrusu saygı duymak durumundayım. Rusya'nın bizimle bu işin alakası yoktur demesi bizim için önemli ve bütün bunların yanında sabah yine Olaf Scholz'la da yaptığımız görüşmede yani bunun detay araştırmalarının yapılması gerekiyor. Böyle bir kararı vermenin de doğru olmayacağını o da söyledi ve ben ister istemez Rusya'nın bizimle alakası yok ve Biden'ın da bu füzelerin Rus yapımı olmadığını açıklamış olması herhalde bunun Rusya'yla alakası olmadığını göstermektedir. Bu bir teknik arıza olabilir veya farklı olabilir. Onun için inceleme, araştırma şart” demişti.

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