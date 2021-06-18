Son dakika | Rusya'dan Türkiye'ye uçuş kararı!

Son dakika haberi... Moskova'da açıklamalarda bulunan Rusya Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova, uçuşların tekrar başlamasına yönelik Rus heyetin Türkiye’ye gerçekleştirdiği ziyaretin sona erdiğini ifade etti.

Rusya Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova, Türk yetkililerin, koronavirüs salgınına yönelik tedbirlerin uygulanmasına ilişkin bir rehber hazırladığını ifade etti.

Golikova, yaptığı açıklamada "Rus heyetinin değerlendirmesine göre, Türkiye’de maske kullanımına dikkat edilirken, kontroller organize bir şekilde yapılıyor. Gerekli maske ve hijyen malzemeleri de bulunuyor." ifadelerini kullandı.

Türkiye’deki turizm tesislerinde çalışanlara yönelik aşılama sürecinin de başarıyla yürütüldüğüne işaret eden Golikova, "Yapılan değerlendirmeler sonucunda Türkiye’ye tüm uçuşların 22 Haziran itibarıyla tekrar başlatılması kararı alındı." diye konuştu.

Golikova, Türkiye’nin yanı sıra ABD, Belçika, Bulgaristan, Ürdün, İrlanda ve İtalya ile de uçuşların tekrar başlatılmasına karar verildiğini söyledi.

Rusya, 15 Nisan’da aldığı kararla Türkiye ile uçuşları sınırlandırmıştı. Rusya'dan bir heyet, 16 ve 17 Haziran'da Antalya'yı ziyaret ederek yetkililerden koronavirüs önlemleri hakkında bilgi almıştı.