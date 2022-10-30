Son dakika | Saadet Partisi'nde seçim heyecanı! Temel Karamollaoğlu yeniden Genel Başkan seçildi

Son dakika... Saadet Partisinin 8.Olağan Kongresi'nde yapılan genel başkanlık seçimini tek aday olarak giren Temel Karamollaoğlu kazandı.

Melahat Ersoy
Editör
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Son dakika | Saadet Partisi'nde seçim heyecanı! Temel Karamollaoğlu yeniden Genel Başkan seçildi

Saadet Partisi (SP) 8. Olağan Büyük Kongresi Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde yapıldı. Kongreye çok sayıda partili katılım gösterdi.

Son dakika | Saadet Partisi'nde seçim heyecanı! Temel Karamollaoğlu yeniden Genel Başkan seçildi

TÜM DELEGELERİN OYUNU ALDI

Kongrede yapılan başkanlık seçimine tek aday olarak giren mevcut başkan Temel Karamollaoğlu, delegelerin kullandığı tüm oyları alarak yeniden genel başkan seçildi.

Son dakika | Saadet Partisi'nde seçim heyecanı! Temel Karamollaoğlu yeniden Genel Başkan seçildi

KONGREDE SÜRPRİZ İSİM

Kongreye, Saadet Partisi Genel Başkanlığına adaylığını açıklayan ve daha sonra adaylık yarışından çekilen Mete Gündoğan ile eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi Genel Başkanı Recai Kutan, eski Diyanet İşleri Başkanı Lütfi Doğan, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de katıldı.

Son dakika | Saadet Partisi'nde seçim heyecanı! Temel Karamollaoğlu yeniden Genel Başkan seçildi

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