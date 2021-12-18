Son dakika |Saat verilip duyurulmuştu, TOGG'un logosu değişti! İşte TOGG'un eski ve yeni logosu
Son dakika... Türkiye'nin yerli otomobilini üretmek için çalışmalarını sürdüren Türkiye Otomobil Girişimi Grubu (TOGG) logo değişikliğine gitti.
Son dakika... 2023 yılında yollarda olması beklenen yerli otomobili geliştiren Türkiye'nin Otomobil Girişimi Grubu (TOGG) logo değişikliğine gitti. Saat 14.30'da yapılan paylaşımda "Doğu ile Batı’nın buluşma, bugün ve geleceğin kesişme noktası." ifadesi kullanılarak yapılan paylaşımla yeni logo duyuruldu.
Öte yandan logonun paylaşılacağı saatin bildirildiği paylaşımda," Akıl kalp, insan teknoloji, doğu batı, birlik çokluk ve bilim sanat" kelimelerine yer verilmişti
İşte TOGG'un yeni logosu:
TOGG eski logosu: