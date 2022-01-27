Son dakika! Sadettin Saran'ın acı günü! Babası Özbek Saran hayatını kaybetti!
Son dakika! Sadettin Saran'ın babası Özbek Saran, hayata gözlerini yumdu.
Son dakika! İş adamı Sadettin Saran'ın babası Özbek Saran, hayatını kaybetti. SARAN Group Yönetim Kurulu Başkanı hayırsever iş insanı Özbek Saran, 86 yaşında hayata gözlerini yumdu. Özbek Saran'ın cenazesi Ankara Kocatepe Camii'nde ilkinde namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Ankara’daki aile mezarlığına son yolculuğuna uğurlanacak.
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