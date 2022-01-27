Son dakika! Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun cinayetiyle ilgili 2 şüpheli yakalandı!

Son dakika haberi... Bakırköy’de bir balık restoranında uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Beşiktaş Kulübü eski yöneticisi ve sunucu Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde “şüpheli” sıfatıyla aranan 5 failden 2’sinin yakalandığı öğrenildi.

Sunucu Ece Erken'in eşi ve Beşiktaş'ın eski yöneticilerinden olan Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Bakırköy'de ortağı olduğu restoranda gece saatlerinde uğradığı silahlı saldırı sonucunda hayatını kaybetti. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Şube'ye devredilen davayla ilgili ekipler tarafından soruşturma başlatıldı.

2 ZANLI YAKALANDI

Olay yerinde bulunan güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, olaya karıştığı görülen 5 kişinin kimliğini tespit etti. Zanlılardan ikisi Organize Şube ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Kalan 3 şüphelinin yakalanması için ise ekiplerin çalışmasının devam ettiği öğrenildi.

FİKRET ORMAN DA YANINDAYDI

Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun olaydan kısa bir süre önce Beşiktaş Eski Başkanı Fikret Orman ile bir araya geldiği de öğrenildi. Fikret Orman'ın restorandan ayrılmasının ardından mekana gelerek Mahmutyazıcıoğlu ile görüşen iki kişinin silahlı saldırıda bulunduğu, saldırıya dışarı çıkarak da devam ettikleri ifade edildi.