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  3. SON DAKİKA| Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "206 ülke arasında doz olarak en yüksek sayıda aşı yapan 9. ülkeyiz"

SON DAKİKA| Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "206 ülke arasında doz olarak en yüksek sayıda aşı yapan 9. ülkeyiz"

SON DAKİKA|Sağlık Bakanı Fahrettin Koca aşılama hakkında bilgi paylaşarak, "40 milyonuncu doza ulaştık, 206 ülke arasında doz olarak en yüksek sayıda aşı yapan 9. ülkeyiz" dedi.

SON DAKİKA| Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "206 ülke arasında doz olarak en yüksek sayıda aşı yapan 9. ülkeyiz"

Son dakika haberi... Koronavirüsle mücadele kapsamında aşılama çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.  Sağlık Bakanı Fahrettin Koca aşılama hakkında açıklamalarda bulunarak aşılama rakamları hakkında bilgiler verdi.

"AŞILAMADA 40 MİLYON DOZA ULAŞTIK"

Sağlık Bakanı Koca "40 milyonuncu doza ulaştık. 206 ülke arasında, doz olarak en yüksek sayıda aşıyı yapan 9. Ülkeyiz. Sağlık personelimiz gün oluyor dakikada 6.000 kişiye aşı hizmeti veriyor. İmkânlarımız büyük, dayanışmamız yüksek. Sonuçlar sürpriz değil." dedi.

SON DAKİKA| Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 206 ülke arasında doz olarak en yüksek sayıda aşı yapan 9. ülkeyiz

 

 

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