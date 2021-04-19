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  3. SON DAKİKA! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Bugün itibariyle 20 milyondan fazla doz aşı yaptık"

SON DAKİKA! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Bugün itibariyle 20 milyondan fazla doz aşı yaptık"

Son dakika... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 20 milyondan fazla doz aşı yapıldığını ve aşı programının tüm zorluklara rağmen devam edeceğini söyledi.

SON DAKİKA! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Bugün itibariyle 20 milyondan fazla doz aşı yaptık"

Son dakika... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabı üzerinden paylaştığı gönderide, vatandaşlara 20 milyondan fazla doz aşı yapıldığını belirterek şu sözleri ifade etti: "Bugün itibariyle 20 milyondan fazla doz aşı yaptık. Büyüklerimizi ve kronik hastalığı olan vatandaşlarımızı öncelikle korumaya almaya çalıştık. Aşı programımız tüm güçlüklere rağmen kararlılıkla sürecek."

SON DAKİKA Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Bugün itibariyle 20 milyondan fazla doz aşı yaptık

SAĞLIK BAKANLIĞI AÇIKLADI! TOPLAM AŞI MİKTARI 20 MİLYONU GEÇTİ

Son dakika... Sağlık Bakanlığının https://covid19asi.saglik.gov.tr/ adresinde yer alan bilgilere göre 1. doz aşıyı yaptıran kişi sayısı 12.220.718, 2. dozu ise 7.799.624 kişi yaptırdı. Toplamda aşı yapılan kişi sayısı ise 20.020.342 oldu

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{TITLE_STRIP}SON DAKİKA! Sağlık Bakanlığı açıkladı! Toplam aşı miktarı 20 milyonu geçti

 

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