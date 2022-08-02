Son Dakika! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca felaketi duyurdu! Türkiye'de 5 maymun çiçeği vakası tespit edildi!

Son dakika! Maymun Çiçeği virüsüne ilişkin yeni bir açıklamada bulunan Bakan Koca, bu kez vakaların arttığı haberini verdi. Koca, "Ülkemizde 5 maymun çiçeği vakası tespit edildi. 4 hasta iyileşti, biri tedavi altında. Hastalık yakın temasla bulaşıyor, pandemi riski yok" ifadelerini kullandı.

DSÖ'DEN AÇIKLAMA

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) 23 Temmuz'da başta Avrupa olmak üzere dünyada yayılmayı sürdüren maymun çiçeği salgını için Uluslararası Halk Sağlığı Acil Durumu (PHEIC) ilan etmişti.



DSÖ'nün 27 Temmuz'da yaptığı açıklamada, 78 ülkeden 18 binin üzerinde vakanın doğruladığı, vakaların yüzde 70'ini Avrupa bölgesi, yüzde 25'ini de Amerika bölgesinin oluşturduğu bildirilmişti.



Açıklamada, İspanya'nın, en çok maymun çiçeği virüsü vakası saptanan ülke olduğu belirtildi.

HASTALIKTAN KORUNMA

Maymun çiçeği virüsü ile enfeksiyonu önlemek için alınabilecek önlemler;

•Virüsü barındırabilecek hayvanlarla temastan kaçının (maymun çiçeğinin meydana geldiği bölgelerde hasta olan veya ölü bulunan hayvanlar dahil).

•Hasta bir hayvanla temas etmiş herhangi bir kontamine malzemeyle temastan kaçının.

•Enfekte hastaları, enfeksiyon riski altında olabilecek diğerlerinden izole edin.

•Enfekte hayvanlar veya insanlarla temastan sonra iyi el hijyeni uygulayın. Örneğin, ellerinizi sabun ve suyla yıkamak veya alkol bazlı el dezenfektanı kullanmak.