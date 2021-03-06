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  3. Son dakika |Sağlık Bakanı Fahrettin Koca illere göre haftalık vaka sayısını açıkladı

Son dakika |Sağlık Bakanı Fahrettin Koca illere göre haftalık vaka sayısını açıkladı

Son dakika... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı üzerinden illere göre haftalık vaka sayısını açıkladı.

Son dakika |Sağlık Bakanı Fahrettin Koca illere göre haftalık vaka sayısını açıkladı

Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 27 Şubat - 5 Mart tarihleri arasındaki İllere Göre Haftalık Vaka Sayısı haritasını sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı. Bakan Koca, haritayı paylaşarak şu ifadeleri kullandı:

 "Kontrollü normalleşme için illerimizin 100.000 nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayılarını içeren insidans haritasının güncel hali ektedir. Yüksek riskli illerimiz risklerini düşürmek için daha tedbirli olmalı. Normalleşme kontrollü gerçekleşmeli." 

KOCA'DAN UYARI GELDİ

Koca yaptığı paylaşımda vatandaşları uyardı:

"Bu hafta ne kadar tedbirli olursak şehirlerimizin rengi ona uygun olarak şekillenecek. Mevcut avantajlarımızı kaybetmemek için daha dikkatli ve temkinli hareket etmeliyiz."

Son dakika |Sağlık Bakanı Fahrettin Koca illere göre haftalık vaka sayısını açıkladı

İSTANBUL'DA KORONAVİRÜS VAKALARI ARTIYOR

Öte yandan 20-26 Şubat'ta İstanbul için 100 bin nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayısı 89,90 iken 27 Şubat - 5 Mart tarihleri arasında ise 11,57'ye yükseldi.

Son dakika |Sağlık Bakanı Fahrettin Koca illere göre haftalık vaka sayısını açıkladı

Son dakika |Sağlık Bakanı Fahrettin Koca illere göre haftalık vaka sayısını açıkladı

Tayfun Altuntaş
Editör
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