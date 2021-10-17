Son dakika! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca paylaştı: İşte il il son durum!

Son dakika! Sağlık Bakanı Koca, Twitter'daki hesabından, 2-8 Ekim tarihleri arasında güncellenen yeni koronavirüs güncel rakamlarını paylaştı. Haritaya göre, 100 bin kişide vaka sayısının İstanbul'da 274,98, Ankara'da 356,49, İzmir'de 48,95 olduğu görüldü.



