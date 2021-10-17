Son dakika! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca paylaştı: İşte il il son durum!
Son dakika! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca resmi Twitter hesabından, 2-8 Ekim tarihleri arasında illere göre Covid-19 vaka sayılarının güncellendiği haritayı paylaştı.
Son dakika! Sağlık Bakanı Koca, Twitter'daki hesabından, 2-8 Ekim tarihleri arasında güncellenen yeni koronavirüs güncel rakamlarını paylaştı. Haritaya göre, 100 bin kişide vaka sayısının İstanbul'da 274,98, Ankara'da 356,49, İzmir'de 48,95 olduğu görüldü.
2-8 Ekim arasında, 100.000 KİŞİ İÇİNDE bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Yaşadığınız, gidip geldiğiniz ildeki durumu haftalık İnsidans haritamızdan öğrenebilirsiniz. pic.twitter.com/BBH5dgl0Nf— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) October 17, 2021