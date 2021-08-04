Seçen isminin anlamı nedir, Seçen ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Baht Oyunu 7. bölüm full, tek parça izle | Baht Oyunu son bölüm izle4 Ağustos 2021 Çarşamba FOX TV yayın akışı | Sen Çal Kapımı yeni bölümüyle FOX TV'deMocan isminin anlamı nedir, Mocan ne demektir? Kuranda geçiyor mu?4 Ağustos 2021 Çarşamba Kanal D yayın akışı | Transformers: Kayıp Çağ Kanal D'de4 Ağustos 2021 Çarşamba TV8 yayın akışı | Masterchef 2021 TV8'de4 Ağustos 2021 Çarşamba Star TV yayın akışı | Yerli sinema Yol Arkadaşım Star TV'deTahkim Kurulu'ndan Galatasaray'a ret! Sarı kırmızılılar konuyu CAS'a taşıyacak!4 Ağustos 2021 Çarşamba Show TV yayın akışı | Cam Tavanlar final bölümüyle Show TV'deSON DAKİKA | Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Vaka sayıları artış gösteriyor
İstanbul26 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. SON DAKİKA | Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Vaka sayıları artış gösteriyor

SON DAKİKA | Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Vaka sayıları artış gösteriyor

SON DAKİKA! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ülkedeki yangınlara değindiği paylaşımında vaka sayılarındaki artış konusunda vatandaşları uyardı.

SON DAKİKA | Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Vaka sayıları artış gösteriyor

SON DAKİKA...Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye'de çıkan yangınlar konusunda  "Ülkece en büyük mücadelemiz şu an yangınlarla." açıklamasını yapmasının ardından vakalarda artış görüldüğünü de hatırlattı.

"ELİMİZDEN GELENİ YAPALIM"

Koca, "Öte yandan, önünü almak zor değilse de, salgın hastalıkta vaka sayıları artış gösteriyor. Bizi çevreleyen şartlara karşı, birlikte elimizden geleni yapalım. Yüreklere su serpecek haberlere ihtiyacımız var." ifadelerine yer verdi.

BAKAN KOCA'NIN PAYLAŞIMINA GİTMEK İÇİN TIKLAYINIZ

SON DAKİKA | Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Vaka sayıları artış gösteriyor

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
1
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT