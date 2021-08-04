SON DAKİKA | Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Vaka sayıları artış gösteriyor

SON DAKİKA...Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye'de çıkan yangınlar konusunda "Ülkece en büyük mücadelemiz şu an yangınlarla." açıklamasını yapmasının ardından vakalarda artış görüldüğünü de hatırlattı.

"ELİMİZDEN GELENİ YAPALIM"

Koca, "Öte yandan, önünü almak zor değilse de, salgın hastalıkta vaka sayıları artış gösteriyor. Bizi çevreleyen şartlara karşı, birlikte elimizden geleni yapalım. Yüreklere su serpecek haberlere ihtiyacımız var." ifadelerine yer verdi.

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