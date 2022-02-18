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  4. Son dakika | Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan 65 yaş üstüne uyarı üstüne uyarı! O hastalıkları sayarak seslendi: Test yaptırın

Son dakika | Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan 65 yaş üstüne uyarı üstüne uyarı! O hastalıkları sayarak seslendi: Test yaptırın

Son dakika... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Omicron varyantına karşı risk grubu içerisinde yer alan vatandaşlara seslenerek," Önemsiz gibi görünen şikâyetleri nezle, soğuk algınlığı ile karıştırmayın, test yaptırın. Molnupiravir etken maddeli ilaçla başlayan yeni dönemde erken tanı riski azaltıyor." dedi.

Son dakika | Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan 65 yaş üstüne uyarı üstüne uyarı! O hastalıkları sayarak seslendi: Test yaptırın

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarla Omicron'un en çok etkilediği 65 yaş üstü vatandaşlara seslendi. 65 yaşını geçen vatandaşların bağışıklık sistemi sorunu varsa nezleyi ve  soğuk algınlığı şikayetlerini karıştırmaması gerektiğini belirterek şu uyarıları yaptı:

"65 yaşınızı geçtiyseniz veya herhangi bir bağışıklık sistemi sorununuz varsa ihtimalleri hafife almayın. Önemsiz gibi görünen şikâyetleri nezle, soğuk algınlığı ile karıştırmayın, test yaptırın. Molnupiravir etken maddeli ilaçla başlayan yeni dönemde erken tanı riski azaltıyor.

Zayıf bir sebebin ağır bir sonucu olabilir. Tıpkı virüsün Omicron varyantı gibi.
65 yaş üstü ve hangi yaşta olursa olsun bir bağışıklık sistemi sorunu olanlar kendilerini korumalı. Her birimiz kendimizi ve risk grubundakileri korumalıyız."

 

Son dakika | Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan 65 yaş üstüne uyarı üstüne uyarı! O hastalıkları sayarak seslendi: Test yaptırın

Bölge Gündem Editör Ekibi
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