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  3. SON DAKİKA| Sağlık Bakanı açıkladı: Gün içinde randevu, gün içinde aşı uygulaması başladı

SON DAKİKA| Sağlık Bakanı açıkladı: Gün içinde randevu, gün içinde aşı uygulaması başladı

SON DAKİKA|Sağlık Bakanı Fahrettin Koca aşılama ile ilgili yeni bir müjde duyurdu. Bakan Koca vatandaşlara aşılama çağrısında bulunarak,  "Gün içinde randevu aşı uygulamasını başlattık. Randevunuzu alın aşınızı zaman kaybetmeden yapalım" dedi.

SON DAKİKA| Sağlık Bakanı açıkladı: Gün içinde randevu, gün içinde aşı uygulaması başladı

SON DAKİKA haberi... Koronavirüsle mücadele kapsamında aşılama çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Aşılama çalışmaları hız kazanırken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan vatandaşlara aşı çağrısı geldi. Gün içinde aşı uygulamasının başladığını ifade eden Bakan Koca, zaman kaybetmeyin çağrısı yaptı.

SON DAKİKA| Sağlık Bakanı açıkladı: Gün içinde randevu, gün içinde aşı uygulaması başladı

"RANDEVUNUZU ALIN, AŞINIZI ZAMAN KAYBETMEDEN YAPALIM"

Sağlık Bakanı Koca aşılamaya dair en çok merak edilen soruyu yanıtladı. "Bugün randevu istesem aşım ne zaman açılır?" sorusuna yanıt verdi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca resmi twitter hesabından "Gün içinde randevu aşı uygulamasını başlattık. Randevunuzu alın aşınızı zaman kaybetmeden yapalım" açıklamasında bulundu.

SON DAKİKA| Sağlık Bakanı açıkladı: Gün içinde randevu, gün içinde aşı uygulaması başladı

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