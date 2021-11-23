Altın fiyatları öyle bir hareketlendi ki gram altın zirvenin sahibi oldu! Yatırımcı halinden memnun, altın almayan hali içler acısı! İşte güncel altın fiyatlarıBilim Kurulu üyesi etkisiz demişti! Bakan Fahrettin Koca'dan Favipiravir açıklaması: Etkisinin olduğunu gösteren epey çalışma varÖğretmenler Günü fidan bağışı nasıl yapılır, nedir? Öğretmenler Günü fidan bağışı ne kadar, kaç TL?Miray Daner yeni sevgilisiyle gittiği ödül töreninde eski sevgilisi Kubilay Aka ile pişti oldu! Adeta köşe kapmaca oynadılar!"Yerli ve Milli olalım" naraları atan Tanju Çolak, Amerika'da doğacak torunundan bahsedince alay konusu oldu!Öğretmenler Günü çiçek notları 2021 | Öğretmenler Günü hediyesi ne olabilir?İçli dışlı köfte nasıl yapılır? Gerekli malzemeler ve püf noktaları neler? İşte Gelinim Mutfakta İçli dışlı köfte tarifi!Erkeklere güvenmediği için kendisiyle evlenen model kendisini aldattı! Boşanma davası açtı!Gazeteci Halil Güler'in Acı GünüSon dakika | Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan kapanma açıklaması: Biz kapatmalarla salgını yönetmeyi düşünmüyoruz.
İstanbul13 °C
  1. HABERLER
  2. SAĞLIK
  3. Son dakika | Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan kapanma açıklaması: Biz kapatmalarla salgını yönetmeyi düşünmüyoruz.

Son dakika | Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan kapanma açıklaması: Biz kapatmalarla salgını yönetmeyi düşünmüyoruz.

Son dakika... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19 salgını nedeniyle Türkiye'de kapanma düşünmediklerini dile getirdi. Bakan Koca, Kovid-19'a karşı üretilen Molnupiravir hapına ilişkin olarak," en düşük fiyata mal ederek vatandaşımızı en erken dönemde Molnupiravir ile buluşturmayı hedefliyoruz. Bu da çok uzun sürmeyecek." dedi.

Son dakika | Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan kapanma açıklaması: Biz kapatmalarla salgını yönetmeyi düşünmüyoruz.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan Kabine Toplantısı'nın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Bakan Koca, sağlıkçıların ataması, Kovid-19'a karşı geliştiren  Molnupiravir hapı, Sputnik V aşısı, ilaç tedariki ve Kovid-19'a karşı üretilen aşıların koruyuculuk süresi hakkında konuştu. 

"Sağlık Bakanlığı bünyesinde alınacak 40 bin personele ilişkin detaylar belli oldu mu?" sorusunun yöneltildiği Koca, sınıflandırmanın yapıldığını, bu konuda gelecek günlerde açıklama yapılacağını söyledi.

"Kovid-19 tedavisinde kullanılacak Molnupiravir hapının Türkiye'deki sürecinin" sorulduğu Bakan Koca, salgın döneminde birçok ilacın kullanıldığını, bu ilaçların etkinliğinin süreç içinde belli olduğunu söyledi.

Molnupiravir'in etkili olduğunu gösteren çok sayıda çalışma bulunduğunun altını çizen Koca, Türkiye olarak, vatandaşı erken dönemde bu ilaçlarla tanıştırma noktasında kararlı olduklarını kaydetti.

Son dakika | Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan kapanma açıklaması: Biz kapatmalarla salgını yönetmeyi düşünmüyoruz.

"VATANDAŞIMIZI EN ERKEN DÖNEMDE MOLNUPİRAVİR İLE BULUŞTURMAYI HEDEFLİYORUZ"

Türkiye'de Molnupiravir ilacını yerli olarak üretmek için lisans başvuruları aldıklarını belirten Koca, "Bu dönemde rekabetle, en düşük fiyata mal ederek vatandaşımızı en erken dönemde Molnupiravir ile buluşturmayı hedefliyoruz. Bu da çok uzun sürmeyecek." diye konuştu.

Son dakika | Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan kapanma açıklaması: Biz kapatmalarla salgını yönetmeyi düşünmüyoruz.

SPUTNİK V AŞISI

"Sputnik V aşısında son durum nedir?" sorusuna Koca, "Onunla ilgili net bir durum yok. İki farklı dozdan oluştuğu için ilave 400 bin dozdan daha fazla gelmedi. Görüşmeler devam ediyor. Diğer aşılarda bir sıkıntımız yok." yanıtını verdi.

"Eczanelerde yaşanan ilaç sıkıntısının" sorulduğu Koca, mevzuat gereği 15 Şubat'ta fiyat değişiklikleri olacağı için bunun gündem yapıldığını, Bakanlık olarak eczaneler, depolar ve üreticileri çok yakından takip ettiklerini, denetimleri yoğunlaştırdıklarını, ciddi bir sorun bulunmadığını dile getirdi.

Son dakika | Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan kapanma açıklaması: Biz kapatmalarla salgını yönetmeyi düşünmüyoruz.

GRİP İLAÇLARININ ÜRETİMİ AZ OLDUĞU İÇİN TEDARİK SORUNU VAR 

Bakan Koca, geçen yıl grip salgının görülmediğini, bu nedenle az ilaç tüketildiğini, bu yıl için de benzer durum olabilir diye ana firmaların üretimi düşük tuttuğunu, bu nedenle grip ilaçlarıyla ilgili yer yer sorunların yaşandığını bunu da takip ettiklerini aktardı.

Bakan Koca şunları söyledi:

"Bu sorunlar her yıl yaşanır. 15 Şubat'ta fiyat değişikliklerinin olacağını biliyorsunuz mevzuat gereği, bir önceki senenin döviz kuru üzerinden güncelleme yapılır, 15 Şubat'ta da uygulamaya geçilir. ve her dönemde 15 Şubat öncesi bu konular gündem yapılır. Biz bakanlık olarak eczaneler, depo ve üreticiler dahil olmak üzere ilaç takip sistemimiz var, her basamağını çok yakın takip ediyoruz. Şu anda bu anlamda ciddi bir sorun yok ama yer yer sahada sorunların olduğunu görüyoruz. Bunun için de yakın takipteyiz ve denetimleri yoğunlaştırdık. Bir tek geçen sene grip görülmedi nerdeyse. Grip görülmediği için o dönem tüketilen grip ilaçları az oldu. Bu yıl da benzer durum olabilir diye ana firmalar üretimi biraz düşük tuttu. Yer yer grip ilaçlarıyla sorun olduğunu biliyoruz bunu da yakinen takip ediyoruz, onun dışında sorun yok."

Son dakika | Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan kapanma açıklaması: Biz kapatmalarla salgını yönetmeyi düşünmüyoruz.

"AŞININ DA KORUYUCULUK SÜRESİ VAR, 6,8,12 AY OLABİLİYOR"

"Avrupa'da Kovid-19 salgınına karşı yeni kısıtlamalar gündemde. Türkiye'de de yeni önlemler gündeme gelebilir mi?" sorusu üzerine Koca, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Türkiye'de yeni dönemde biz kapatmalarla salgını yönetmeyi düşünmüyoruz. Yeni dönemde kişisel tedbirleri ve özellikle aşıyı son derece önemsiyoruz. Herkesin aşı olmasının çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Yer yer yanlış bir algıyla 'bir tane, iki tane aşı niye korumuyor' deniyor. Benzer şekilde difteri, boğmaca, tetanoz bir kere mi yapılıyor? 5 kere yapılıyor. Çocuk felci bir kere mi yapılıyor? 5 kere yapılıyor. Tetanoz bir kere mi yapılıyor? 4 kez yapılıyor, 10 yılda bir tekrarı isteniyor. Hepatit bir kere mi yapılıyor? Çocukluk çağı aşılarının birden çok yapılmasına yüzde 98 oranında 'evet' diyoruz. Benzer şekilde Kovid ile ilgili bir aşı durumu olduğunda 'aşı bir tane niye korumuyor' diyoruz. Aşının da bir koruyuculuk süresi var. 6 ay, 8 ay, 12 ay olabiliyor."

Koronavirüs Bilim Kurulunun elindeki bilgileri değerlendirip vatandaşa ne zaman aşı olması gerektiğini söylediğini aktaran Koca, "Eksik aşısı olanlar yaptırmalı çünkü 60 yaş üzerinde vaka oranı yüzde 17,1 ama vefat oranı yüzde 85,7. Ne kadar önemli olduğunu söylemek istiyorum." dedi.

Tayfun Altuntaş
Editör
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT