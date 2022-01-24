Son dakika | Sağlık Bakanı Koca paylaştı! 8-14 Ocak haftalık vaka haritasını açklandı

Sağlık Bakanlığı, 8-14 Ocak 2022 tarihleri arasında illerin 100 bin nüfustaki vaka sayılarını gösteren insidans haritasını açıkladı. Sağlık Bakan Fahrettin Koca, haritayı sosyal medya hesabından paylaşarak şu ifadeleri kullandı:

" 8-14 Ocak arasında, 100.000 kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Bilgiler, haftalık İnsidans haritasında."

Öte yandan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 8-14 Ocak haftasında 100 binde Kovid-19 vaka sayısı İstanbul'da 1571,46, İzmir 714,29, Ankara'da 629,65 oldu.

İşte 8-14 Ocak 2022 haftalık vaka haritası:

VAKA SAYISI EN ÇOK ARTAN 10 İL

Bakan Koca, 8-14 Ocak arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilin, Bingöl, İstanbul, Bolu, Rize, Kocaeli, Erzurum, Ankara, Bilecik, Tunceli ve Trabzon olduğunu açıkladı.