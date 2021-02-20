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  3. Son dakika... Sağlık Bakanı Koca'dan normalleşme açıklaması

Son dakika... Sağlık Bakanı Koca'dan normalleşme açıklaması

Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, normalleşe süreci için titizlikle çalışıldığını ifade ederek, sürecin 1 Mart'ta başlayacağını bildirdi.

Son dakika... Sağlık Bakanı Koca'dan normalleşme açıklaması

Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 1 Mart itibariyle kademeli olarak başlayacak olan normalleşme sürecine ilişkin açıklama yaptı. 

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Koca, normalleşme adımlarını titizlikle çalıştıklarını ifade ederek," Yerinde karar dönemi ile  kademeli normalleşecegiz." dedi. 

Bakan Koca, "1 Mart itibariyle süreç belirlenen kriterler çerçevesinde dört risk seviyesinde Valilerimizin başkanlığındaki il hıfzıssıhha kurullarımızla başlayacak." ifadelerini kullandı.

 

 

Tayfun Altuntaş
Editör
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