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  3. Son dakika... Sağlık Bakanı Koca'dan SMA açıklaması: Konu mali değil, insanidir

Son dakika... Sağlık Bakanı Koca'dan SMA açıklaması: Konu mali değil, insanidir

Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, SMA Bilim Kurulu'nun uygun gördüğü her tedavinin uygun görülen her hastaya uygulandığını ifade ederek konunun mali değil, insani olduğunu kaydetti.

Son dakika... Sağlık Bakanı Koca'dan SMA açıklaması: Konu mali değil, insanidir

Son dakika... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada," SMA kampanyasının 'kirli' yönü bazı küresel şirketlerin insanımızın iyi niyetini suistimal etmesidir. Samimi duygularla hareket edenlerin tüm çabaları masumdur. SMA Bilim Kurulumuzun uygun gördüğü her tedavi, uygun görülen her hastaya uygulanmaktadır. Konu mali değil, insanidir." ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde 100 milyon TL'nin çeyrek bilete çıkması ve diğer biletlerin satılmaması nedeniyle 75 milyon TL'lik tutarın Türkiye Varlık Fonu'na aktarılmasına karar verildi. Bunun üzerine söz konusu tutarın SMA hastası çocukların tedavilerinde kullanılmasını isteyenler sosyal medyada kampanya düzenlenmiş ve çok sayıda paylaşım yapılmıştı.

 

 

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan SMA hastalarına: Tedavi altına alınmayan tek bir hastamız bile yok!Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan SMA hastalarına: Tedavi altına alınmayan tek bir hastamız bile yok!

Bakan Koca: SMA'lı evlatlarımız üzerinden yürütülen kirli kampanyaya iyi niyetli kimse alet olmamalıBakan Koca: SMA'lı evlatlarımız üzerinden yürütülen kirli kampanyaya iyi niyetli kimse alet olmamalı

 

Tayfun Altuntaş
Editör


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