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  3. Son dakika | Sağlık Bakanı Koca'dan spor müsabakaları için seyirci müjdesi

Son dakika | Sağlık Bakanı Koca'dan spor müsabakaları için seyirci müjdesi

Son dakika... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, spor müsabakalarının koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında belirlenen seyirci sayısıyla oynanabileceğinin müjdesini verdi.

Son dakika | Sağlık Bakanı Koca'dan spor müsabakaları için seyirci müjdesi

Son dakika... 1 Temmuz Perşembe günü başlayacak olan normalleşme sürecine sayılı günler kala Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, spor severlere müjdeli bir haber verdi. Kocai 1 Temmuz'dan itibaren, spor müsabakalarının koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında belirlenen seyirci sayısıyla oynanabileceğinin müjdesini verdi. 

Bakan Koca, "Spor müsabakaları, sayıları belirlenerek tedbirlerle seyircili oynanabilecek." dedi. 

Detaylar gelecek...

Tayfun Altuntaş
Editör
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