Son dakika | Sağlık Bakanı Koca'dan spor müsabakaları için seyirci müjdesi

Son dakika... 1 Temmuz Perşembe günü başlayacak olan normalleşme sürecine sayılı günler kala Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, spor severlere müjdeli bir haber verdi. Kocai 1 Temmuz'dan itibaren, spor müsabakalarının koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında belirlenen seyirci sayısıyla oynanabileceğinin müjdesini verdi.

Bakan Koca, "Spor müsabakaları, sayıları belirlenerek tedbirlerle seyircili oynanabilecek." dedi.

Detaylar gelecek...