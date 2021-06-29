Son dakika | Sağlık Bakanı Koca'dan spor müsabakaları için seyirci müjdesi
Son dakika... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, spor müsabakalarının koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında belirlenen seyirci sayısıyla oynanabileceğinin müjdesini verdi.
Son dakika... 1 Temmuz Perşembe günü başlayacak olan normalleşme sürecine sayılı günler kala Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, spor severlere müjdeli bir haber verdi. Kocai 1 Temmuz'dan itibaren, spor müsabakalarının koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında belirlenen seyirci sayısıyla oynanabileceğinin müjdesini verdi.
Bakan Koca, "Spor müsabakaları, sayıları belirlenerek tedbirlerle seyircili oynanabilecek." dedi.
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