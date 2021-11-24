Son dakika! Sağlık Bakanlığı 144 eczane hakkında idari işlem başlattı!,

Son dakika haberi... Son dönemlerde eczanelerde yaşanan ilaç teminiyle ilgili sıkıntılar hakkında geçtiğimiz günlerde açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, " Biz bakanlık olarak eczaneler, depo, üretici dahil olmak üzere ilaç takip sistemimiz var. Her basamağını yakın takip ediyoruz. Şu anda ciddi sorun yok. Yer yer sahada sorun var, yakın takipteyiz. Denetimi yoğunlaştırdık" ifadelerini kullanmıştı.

İDARİ İŞLEM BAŞLATILDI

Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) ve İl Sağlık Müdürlükleri, ilaç teminarında yaşanan sıkıntılara yönelik incelemelerini sürdürdü. Yapılan denetimler birlikte 17 ecza deposu ile 144 eczanenin stok kayıtlarında uyumsuzluk olduğu tespit edildi. Konuyla ilgili açıklama yapan Sağlık Bakanlığı, uygunsuzluk tespit edilen ecza depoları ile eczaneler hakkında hakkında idari işlem başlatıldığını açıkladı.

200 KİŞİLİK DENETİM EKİBİ

Yaklaşık olarak 200 kişilik bir ekiple titizlikle yürütülen denetimlerde öncelikle; ilaç üretim tesisleri, ecza depoları ve eczanelerin fiziki stokları ile kayıtlarının uyumlu olup olmadığı kontrol ediliyor. Bir uygunsuzluk tespit edilmesi durumunda ise ilgili firmalara mevzuat kapsamında gerekli yaptırımlar uygulanıyor.

UYUMSUZLUK TESPİT EDİLDİ

TİTCK tarafından Kasım ayında İstanbul’da 24, İzmir’de 3, Ankara’da 19, Adana’da 7, Antalya’da 4 ecza deposu olmak üzere 57 ecza deposunun denetlendiği ve bu denetimlerde 17 tane ecza deposu ile ilgili olarak ilaçların fiziki stok durumu ile İlaç Takip Sistemi kayıtları arasında uyumsuzluk olduğu tespit edildi.